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Na Reditu gotovo niko ne radi za platu manju od 1.500 evra neto, bar ako je suditi po prethodnim objavama. "Molim vas da podelite linkove ka tim poslovima, konkretno u Zadarskoj županiji. Ili bar otkrijte gde ih pronalazite“, napisao je jedan korisnik Redita i pokrenuo raspravu o platama u Hrvatskoj koja je privukla brojne komentare.

Dok su neki otkrili da mesečno zarađuju više od 2.000 evra, drugi su priznali da su im takvi iznosi nedostižni, a bilo je i onih koji smatraju da se sa 1.500 evra danas teško može pristojno živeti.

- I ne samo to, nego svi imaju 40.000 evra ušteđevine sa 22 godine ili kupuju trosobne stanove u Zagrebu sa 25 godina, našalio se jedan od komentatora.

Javio se i jedan muškarac koji kaže da zarađuje znatno manje, ali da je srećan. „Radim za 1.050 evra, živim skromno i ponosno. Ljudi uživaju kada čuju da zarađuju više. Ne težimo svi luksuzu. Meni su moj mir i poštenje bogatstvo“, poručio je. Drugi korisnik mu je napisao da mu svaka čast ako sa tolikom platom uspeva da plati kiriju, račune i hranu, a da na kraju bude zadovoljan.

Radi samo 32 sata nedeljno

Ubrzo su počeli da se javljaju korisnici koji su otkrivali koliko zarađuju, pa se rasprava pretvorila u svojevrsno poređenje zanimanja, uslova rada i primanja.

- Više od deset godina radim u jednoj kamenorezačkoj firmi, od ponedeljka do petka, deset sati dnevno. Svojom voljom radim deset sati, mogu i osam. Mesečno imam od 200 do 220 radnih sati, a platu od 2.400 do 2.650 evra, napisao je jedan komentator.

Svoju platu otkrio je i zaposleni koji se bavi izradom internet stranica, a njegov primer pokazuje da visoka primanja ne moraju nužno da podrazumevaju i duže radno vreme.

Foto: Viktor Kintop / Alamy / Alamy / Profimedia

- 1.770 evra neto, pravim internet stranice, radim 32 sata nedeljno, petkom ne radim. Posao sam pronašao preko LinkedIna, napisao je.

Jedan od komentatora priložio je i fotografiju izvoda na kojem je bio naveden iznos od 1.885 evra.

- Imam visoku stručnu spremu, ali radim posao za koji je potrebna srednja stručna sprema u državnoj firmi. Dao sam otkaz zbog veće plate. Ni ovo mi nije dovoljno, moram da radim i dodatno, otkrio je.

Plata medicinske sestre

- Radim u bolnici, medicinska sam sestra sa srednjom stručnom spremom i radim u smenama. Plata mi je od 1.800 do 2.200 evra, u zavisnosti od prekovremenog rada. To nije velika plata s obzirom na to da radim svakog vikenda, nekada samo subotom ili nedeljom, nekada oba dana, kao i praznicima i u noćnim smenama. Ali ja sam zadovoljna. S obzirom na to da sam godinama radila kod privatnika, ovo mi je odlično, napisala je.

- Koordinator sam skladišta, plata mi je 1.500 evra, uz 300 evra bonusa, obezbeđene obroke i prevoz. Deset godina sam u firmi i radim tri kilometra od kuće. Ne znam da li je to dobro, ali meni je trenutno u redu, poručio je jedan korisnik.

Nisu svi učesnici rasprave zadovoljni odnosom poslodavaca prema zaposlenima.

- Radim kao mašinski inženjer, imam zvanje master inženjera mašinstva. Bavim se projektovanjem hala, nadstrešnica, podesta za različite mašine, kranskih staza, antenskih stubova i slično. Plata mi je 1.600 evra, ali sam prijavljen na 1.200 evra. Kada sam dolazio, obećani su mi božićni i uskršnji bonus, koje nisam dobio zato što nisam radio šest meseci. Povećanje plate na 1.800 evra dobio sam u septembru jer sam se zaista mnogo zalagao za firmu, ali mi ta plata nije isplaćena ni za oktobar, tako da ću ipak otići čim se ukaže druga prilika, napisao je.

Sa suprugom zarađuje 3.800 evra

Drugi korisnik otkrio je da on i supruga zajedno zarađuju 3.800 evra i da većina njihovih poznanika takođe ima primanja veća od 1.500 evra.

- Supruga i ja zajedno imamo 3.800 evra. Svi moji i njeni poznanici koji rade u kancelarijama imaju više od 1.500 evra. Svi imaju fakultetske diplome. Naravno da poznajem i ljude sa srednjom školom koji zarađuju više od 1.500 evra, ali rade u tri smene. Svaki rukovodilac smene ili mašine ima najmanje 1.500 evra, naveo je.

Svoje iskustvo podelio je i tehničar koji radi na sistemima zaštite.

- Tehničar sam, električar za sisteme zaštite. Počeo sam sa 1.300 evra, nakon šest meseci dobio licencu i sada imam 1.550 evra. Radim osam sati dnevno, od ponedeljka do petka, a efektivno pet sati dnevno, napisao je.

Jedan radnik u proizvodnji nameštaja takođe je otkrio svoja primanja.

- Tačno 1.500 evra plus putni troškovi, doslovno premeštanje i proizvodnja iverice za nameštaj. Neki dani su fizički teški, drugi nisu i tako ukrug. Ovde su objavljeni oglasi za posao uglavnom za dostavljače ili početne pozicije u restoranima brze hrane, gde se više ne može ni očekivati, objasnio je.

Nedostaje ljudi koji su spremni da uče

Jedan diplomirani inženjer mašinstva istakao je da je karijeru započeo sa znatno manjom platom, ali da su mu se primanja tokom godina povećavala.

- Diplomirani sam inženjer mašinstva. Radim u projektantskom birou. Trenutno postoji velika nestašica ljudi koji su sposobni bilo šta da nauče. Čovek ne mora ništa unapred da zna. Dovoljno je da ima sposobnost da uči i dobiće posao. Počeo sam sa 900 evra pre četiri godine kako bih se dokazao. Sada imam i više od navedenog iznosa, napisao je.

Međutim, deo korisnika smatra da plata od 1.500 evra, koja se u raspravi često pominjala kao granica dobrih primanja, zapravo ne omogućava naročito visok životni standard.

Jedan stanovnik Dalmacije opisao je svakodnevicu svoje porodice, u kojoj oba supružnika zarađuju po 1.500 evra.

Foto: Vitalii Stock/Shutterstock

- Tuga me uhvati kada neko kaže da je za današnji standard, posebno u Dalmaciji, 1.500 evra dobra plata. To je dovoljno da samostalno preživljavaš od meseca do meseca, a i to je pitanje ako iznajmljuješ stan u Splitu. Supruga i ja imamo po 1.500 evra, ona je master, a ja inženjer. Ne plaćamo kiriju i još nemamo decu. Čovek bi, kada to čuje, rekao da živimo kao lordovi, ali strašno je koliko se taj novac danas brzo potroši samo na mesečne životne troškove. A gde su svi ostali troškovi? Blažene kune, uvek si znao na čemu si i koliko ti je potrebno za dobar život. Danas sa evrom konačno dobiješ neko povećanje plate, a cene svega porastu dvostruko. Trenutno bi više od 2.000 evra po osobi bilo sasvim u redu, napisao je.

"Ispod 1.500 evra ne bih radio nijedan posao"

Još jedan korisnik poručio je da su se njegova očekivanja u vezi sa platom promenila i da više ne bi pristao da radi za manje od 1.500 evra.

- Danas ne bih radio nijedan posao na svetu za manje od 1.500 evra. Koliko mi je dovoljno? Toliko da mi banka odobri kredit za stan od 60 kvadrata u mom malom gradu na severozapadu Hrvatske ili, još bolje, za neku kućicu na selu, a da mi pritom ostane novca za hranu, račune, malu ušteđevinu i izlet jednom mesečno, ako to poželim.

Znam da pišem nerealne stvari, ali ljudi u Skandinaviji i Nemačkoj to mogu da priušte sa mojim obrazovanjem i sposobnostima. Nisam baš toliko nesposoban koliko pišem na Redditu, inače ne bih radio ovo što danas radim, kao ni ono što sam radio ranije“, napisao je.

Njegovo poređenje Hrvatske i skandinavskih zemalja izazvalo je oštru reakciju drugog učesnika rasprave, koji je naveo primere lekara zaposlenih u inostranstvu i Hrvatskoj.

- Problem je u tome što nemaš pojma o čemu pričaš. Posebno kada je reč o Skandinaviji. Rođak mi je lekar opšte prakse u Švedskoj i ima bruto platu od 60.000 švedskih kruna. Rođen je tamo 1993. godine. To je oko 3.800 evra neto, a najniža cena kvadratnog metra u Stokholmu iznosi oko 8.000 evra. Ima 33 godine, živi sa devojkom i cimerom jer nikada neće moći da kupi sopstvenu nekretninu.

Najbolji prijatelj mi je lekar opšte prakse u Hrvatskoj i mesečno u proseku zarađuje 2.700 evra u Slavoniji, bez dežurstava u hitnoj službi. Od tih 2.700 evra neto, 700 evra finansira opština u kojoj radi, a ima i stan sa plaćenim računima. Cena kvadratnog metra novogradnje iznosi 1.900 evra. Pa, gde je lakše priuštiti sebi stanovanje? U Skandinaviji ili u Slavoniji?“

"Pristala sam da radim za platu manju od čistačice"

Posebno zanimljivo iskustvo podelila je žena koja je do dobro plaćenog posla u Hrvatskoj došla nakon gotovo četiri godine provedene u inostranstvu.

- Otišla sam iz zemlje na skoro četiri godine. Zaposlila sam se u specifičnoj administrativno-pravnoj oblasti o kojoj nisam imala pojma. Firmi je očajnički bio potreban neko, a ja sam pristala da radim za platu manju od plate čistačice. Radila sam od jutra do sutra, učila, čitala i radila vikendima, samo da što pre savladam posao i ne dobijem otkaz. Bilo je izuzetno teško, i finansijski i psihički.

Naučila sam posao, vratila se u Hrvatsku i sada radim za više od 2.000 evra mesečno. Meni je dobro. A onda mi kažu: 'Blago tebi, ti imaš dobar posao', dok oni sede kod kuće, završili su fakultet, više nije ni važno koji, ali je važno da je bolji od mene jer imaju fakultetsku diplomu, i očekuju da ih posao čeka čim diplomiraju. Čude se kako ja imam posao, a oni ne. Ne vide da sam godinama prolazila kroz pakao da bih stigla do ovoga gde sam sada, napisala je.

Sličnu priču o postepenom povećanju prihoda podelio je i jedan drugi korisnik.

- Supruga i ja zajedno imamo 4.500 evra. Ona je fakultetski obrazovana, ja nisam. Ona dobro zarađuje na svom poslu, ja radim za proviziju i dobro mi ide, pa uspevamo. Nije nam oduvek bilo tako, prošli smo kroz mnogo toga tokom godina dok nismo stigli do ove cifre, napisao je.

"Ne poznajem nikoga ko radi za manje od 1.500 evra"

Rasprava je završena i komentarima korisnika koji tvrde da u svom okruženju gotovo uopšte ne poznaju zaposlene čija su primanja manja od 1.500 evra.

- Zapravo, od svih ljudi koje poznajem, a koji su u radnom odnosu, ne znam nijednu osobu koja radi za platu manju od 1.500 evra. Osim mene, ali dobro, o tom potom.

Ljudi su majstori u nekom poslu, dobri su inženjeri ili su završili master studije, pa na osnovu toga imaju dobre plate. Oni sa srednjom stručnom spremom, kao što sam rekao, ili su majstori ili su imali vezu ili sreću da se zaposle u dobroj firmi. Većina njih radi ili tri dana nedeljno ili pet dana, samo što odrade mnogo prekovremenih sati. Ali ne poznajem osobu koja ima platu manju od 1.500 evra, napisao je.

Iako je početno pitanje bilo veoma konkretno, odnosno gde pronaći poslove sa platom većom od 1.500 evra, rasprava se uglavnom pretvorila u razmenu ličnih iskustava. Umesto traženih linkova ka oglasima za posao u Zadarskoj županiji, korisnici su otkrivali svoja primanja, uslove rada i životne troškove. Pritom su pokazali koliko se razlikuju njihova očekivanja kada je reč o plati, ali i koliko isti iznos može da znači osobi koja ima rešeno stambeno pitanje i onoj koja svakog meseca mora da plaća kiriju.