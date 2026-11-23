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Komisija za zaštitu konkurencije pokreće analizu uslova konkurencije na tržištu platnih usluga u Republici Srbiji, sa ciljem sagledavanja tržišne strukture, odnosa između učesnika na tržištu, uslova poslovanja i mogućih ograničenja konkurencije u pružanju platnih usluga.

Povod za pokretanje analize predstavljaju promene na tržištu platnih usluga, uključujući izdavanje dozvola za rad novim učesnicima, kao i širenje poslovnih aktivnosti postojećih učesnika na ovom tržištu. Posebnu pažnju Komisija će posvetiti uticaju ovih promena na strukturu tržišta, dostupnost platnih usluga i mogućnost izbora za krajnje korisnike.

U okviru analize Komisija će ispitati tržišna učešća i promene u mrežama pružalaca platnih usluga, sa posebnim osvrtom na promene nastale pre i nakon izdavanja odgovarajućih dozvola. Analiza će obuhvatiti i zastupničke mreže, odnosno broj i teritorijalnu rasprostranjenost uplatnih mesta, kao i promene u poslovanju privrednih subjekata koji pružaju ove usluge.

Jedan od predmeta analize biće i uslovi saradnje između pružalaca platnih usluga i drugih učesnika na tržištu, uključujući menjačnice i druge privredne subjekte. Komisija će posebno sagledati da li postoje ugovorni uslovi koji mogu uticati na slobodu izbora poslovnih partnera, mogućnost saradnje sa drugim pružaocima usluga ili pristup alternativnim kanalima pružanja platnih usluga.

Takođe, predmet analize biće modeli raspodele provizija između učesnika u pružanju platnih usluga, uključujući naknade koje plaćaju korisnici, kao i uslovi pod kojima se ostvaruje prihod pružalaca usluga i njihovih poslovnih partnera.

Foto: Ground Picture/Shutterstock

Poseban segment analize odnosiće se na pristup lokacijama od značaja za pružanje platnih usluga, kao što su objekti Auto-moto saveza Srbije, policijske uprave i stanice, stanice tehničkog pregleda, carinarnice i druge lokacije na kojima se obavljaju poslovi povezani sa uplatama. Komisija će ispitati uslove izbora pružalaca platnih usluga, način zaključivanja poslovnih aranžmana, trajanje i eventualnu isključivost ugovora, kao i mogućnost pristupa ovim lokacijama za druge učesnike na tržištu.

Cilj analize je da Komisija utvrdi da li postoje strukturne ili ugovorne prepreke koje mogu otežati ulazak novih učesnika na tržište, ograničiti poslovanje postojećih konkurenata ili umanjiti mogućnost korisnika da biraju između različitih pružalaca platnih usluga.

Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka, Komisija će sagledati stanje konkurencije na relevantnom tržištu i oceniti da li postoje okolnosti koje zahtevaju preduzimanje daljih aktivnosti iz njene nadležnosti.

Komisija naglašava da pokretanje analize ne predstavlja utvrđivanje povrede konkurencije, već predstavlja preventivnu i analitičku aktivnost usmerenu na blagovremeno prepoznavanje potencijalnih ograničenja konkurencije i očuvanje ravnopravnih uslova poslovanja za sve učesnike na tržištu.

Komisija za zaštitu konkurencije nastaviće da prati kretanja na tržištu platnih usluga i preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti radi obezbeđivanja slobodne i efikasne konkurencije, u interesu učesnika na tržištu i krajnjih korisnika.