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Najavu bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućem premeštaju fabrike Stelantis iz Kragujevca u Tursku u Samostalnom sindikatu fabrike ocenili su kao njegov "spin" koji je "van pameti" i kojom samo pravi pometnju u javnosti.

- Kako baš sad kada je izgubio izbore da ide "panda" u Tursku - upitao je predsednik Samostalnog sindikata fabrike Ivan Ristić.

On smatra da bivši predsednik "hoće da napravi što više štete".

Prema rečima Ristića, nije zabeležen slučaj da se prebacuje kompletna proizvodnja automobila koji se već radi u nekoj od drugih Fijatovih kompanija.

On navodi da se u Turskoj proizvodio "fijat tipo", a da će verovatno ta fabrika konkurisati za potpuno novi model.

"Lupa gluposti i pravi pometnju"

- Zato kažem da bivši predsednik "lupa gluposti" i pravi pometnju. On mora da zna kako se dobijaju modeli - kazao je Ristić za agenciju Beta.

On objašnjava da do sada nije zabeleženo da se nekoj fabrici oduzme model i prebaci u drugu.

- Takve najave uznemiravaju javnost - zaključio je Ristić.

U Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu radi između 4.500 i 5.000 radnika u tri smene.

Proizvode se vozilo "fijat panda" u tri verzije, benzinskoj, hibridnoj i električnoj, kao i električna verzija citroena "C3".