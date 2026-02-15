Slušaj vest

Kompanija Stelantis, vlasnik brenda "Krajsler", izdala je upozorenje da se oko 225.000 starijih vozila u Sjedinjenim Američkim Državama ne vozi zbog nepopravljenih, neispravnih Takata vazdušnih jastuka koji su ranije povučeni sa tržišta.

Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA) je upozorila da i manje saobraćajne nezgode mogu da dovedu do eksplozije spornih vazdušnih jastuka, što može da izozve smrt ili teške, trajne povrede.

Upozorenje se odnosi na pojedine starije modele "dodge ram", "Durango", "dakota", "magnum", "challenger", "chrysler aspen" i "300", "jeep wrangler", kao i "mitsubishi raider", proizvedene između 2003. i 2016. godine, kod kojih nije obavljena zamena spornih inflatora vazdušnih jastuka, preneo je Rojters.

Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA) saopštila je da je u SAD zabeleženo 28 smrtnih slučajeva u nesrećama povezanim sa neispravnim Takata vazdušnim jastucima.