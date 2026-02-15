Igra pomera granice Telekom Srbija predstavlja novu eru digitalne inspiracije, inovacije i tehnološke povezanosti na EXPO 2027
Telekom Srbija i EXPO 2027 udružili su snage kako bi zajedno ispisali novo poglavlje u istoriji naše zemlje. Ova saradnja donosi više od podrške – ona nosi strast, viziju i odlučnost da Srbija pokaže svetu svoj puni potencijal.
Pod sloganom „Igra pomera granice“, zajednički cilj je da se na EXPO 2027, koji je više od događaja, stvori energija koja inspiriše, povezuje i ostavlja trajno nasleđe. Telekom Srbija će na EXPO 2027 obezbediti modernu digitalnu infrastrukturu i predstaviti svoj inovacioni ekosistem – TS Media, TS Ventures fond, mts digitalne sisteme – dok će posetioci imati priliku da iskuse tehnologiju koja povezuje i budi emociju i osećaj pripadnosti.
Telekom Srbija poseduje tehnološku snagu koja je poveznica sa digitalnom budućnošću ne samo Srbije, već i ovog dela Evrope. EXPO 2027 je prilika u kojoj se kreira internacionalna mreža svih međunarodnih učesnika koji doprinose kreiranju slike budućnosti koja će postati stvarnost.
Danas Telekom Srbija, kao najveći regionalni telekomunikacioni operator, sa gotovo 14 miliona korisnika u oblasti mobilne i fiksne telefonije, interneta, televizije i digitalnih servisa, posluje u 13 zemalja. U Srbiji kompanija kontinuirano ulaže u 5G, optičku mrežu i digitalne servise, intenzivirajući investicije u mreže nove generacije, širenje pokrivenosti i unapređenje korisničkog iskustva, čime dodatno učvršćuje svoju poziciju tehnološkog lidera u regionu.
U segmentu multimedije, Telekom Srbija okuplja više od 2 miliona korisnika, uz ponudu od preko 250 filmskih i serijskih programa, čime potvrđuje da je jedan od vodećih regionalnih aktera u oblasti produkcije i distribucije sadržaja. Aktivnosti kroz mts sisteme i integracije dodatno šire prisustvo kompanije na međunarodnom nivou.
Kroz TS Ventures fond, sa 26 realizovanih investicija, Telekom Srbija aktivno podržava razvoj inovacionog ekosistema i tehnoloških startapa, podstičući nove ideje i digitalna rešenja.
Partnerstvo Telekom Srbija i EXPO 2027 dokaz je da kada se vizija i energija spoje, granice prestaju da postoje. Srbija će 2027. godine svetu pokazati da igra nije samo zabava – ona je snaga koja menja perspektive, inspiriše ljude i pomera granice.
Promo