Telekom Srbija i EXPO 2027 udružili su snage kako bi zajedno ispisali novo poglavlje u istoriji naše zemlje. Ova saradnja donosi više od podrške – ona nosi strast, viziju i odlučnost da Srbija pokaže svetu svoj puni potencijal.

Pod sloganom „Igra pomera granice“, zajednički cilj je da se na EXPO 2027, koji je više od događaja, stvori energija koja inspiriše, povezuje i ostavlja trajno nasleđe. Telekom Srbija će na EXPO 2027 obezbediti modernu digitalnu infrastrukturu i predstaviti svoj inovacioni ekosistem – TS Media, TS Ventures fond, mts digitalne sisteme – dok će posetioci imati priliku da iskuse tehnologiju koja povezuje i budi emociju i osećaj pripadnosti.

Telekom Srbija poseduje tehnološku snagu koja je poveznica sa digitalnom budućnošću ne samo Srbije, već i ovog dela Evrope. EXPO 2027 je prilika u kojoj se kreira internacionalna mreža svih međunarodnih učesnika koji doprinose kreiranju slike budućnosti koja će postati stvarnost.