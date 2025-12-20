Slušaj vest

Kako je navedeno u saopštenju, greška može da onemogući pravilno funkcionisanje ključnih bezbednosnih sistema tokom sudara.

Kako je saopštila Nacionalna administracija za bezbednost saobraćaja na auto-putevima SAD (NHTSA), kvar može da spreči aktiviranje vazdušnih jastuka i sigurnosnih pojaseva, kao i da isključi elektronski sistem kontrole stabilnosti vozila. Zbog toga će ovlašćeni dileri obaviti besplatno ažuriranje softvera modula kontrolera zaštitnih pojaseva putnika.

Ovo nije prvi opoziv Stelantisa ove godine. Kompanija je krajem juna već povukla 250.651 vozilo na američkom tržištu zbog problema sa bočnim vazdušnim zavesama koje nisu bile pravilno zatvorene. Taj opoziv odnosio se na pojedine modele „Pacifica“ i „Voyager“, proizvedene u periodu od 2022. do 2025. godine.

NHTSA je tada upozorila da vazdušni jastuci sa nedovoljnim zadržavanjem pritiska povećavaju rizik od izbacivanja putnika i težih povreda tokom saobraćajnih nezgoda. Kao i u aktuelnom slučaju, prodajni dileri su bili obavezani da bez naknade pregledaju i po potrebi zamene sporne delove.

Iz Stelantisa su naveli da do sada nisu zabeležene povrede niti nesreće povezane sa ovim kvarovima, te su pozvali vlasnike vozila da prate uputstva navedena u obaveštenjima o opozivu.