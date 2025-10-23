Slušaj vest

Proizvodnja automobila Fiat "grande panda“ na elektro pogon u kragujevačkoj fabrici povećava se iz dana u dan. Rast broja vozila koja silaze sa proizvodnih traka u srpskom pogonu kompanije "Stelantis" posledica je povećane tražnje i sve bolje prodaje "velikog mede“, pre svega u Evropi, ali i na drugim tržištima.

To je za Kurir potvrdio Ivan Ristić, predsednik Samostalnog sindikata firme Fiat Krajsler automobili (FCA) Srbija.

Trenutno u ovoj fabrici radi oko 3.000 zaposlenih na neodređeno i određeno vreme. Povećenja obima proizvodnje nužno dovodi i do prijema novih radnika, tako da je od početka oktobra oformljena i treća smena u kragujevačkoj fabrici.

Formirana treća smena

- Treća smena je formirana, ali još uvek nije operativna u punom kapacitetu. Potrebno je da se ti radnici sasvim obuče i osposobe, kako bi, kao kompletna smena, mogli da uđu u rotaciju. Ti radnici u trećoj smeni već rade, međutim za njihovo potpuno osposobljavanje treba vremena. Očekuje se da oni kao kompletna smena uđu u proizvodnju u punom kapacitetu do kraja ove godine - kaže Ristić.

Usled povećanja obima proizvodnje, kragujevačkoj fabrici automobila potrebni su novi radnici. Uz ogromnu većinu domaće radne snage, odnedavno u tom pogonu radi oko 90 radnika kompanije "Stelantis" iz Maroka, koji su tu, kako kaže predsednik Sindikata, privremeno, kao i oko 70 radnika kompanije iz Italije i Španije, a očekuje se da stigne jedan manji broj iz Poljske.

- Mi smo multinacionalna kompanija, i sasvim je uobičajeno da radnici "Stelantisovih“ fabrika iz drugih zemalja dolaze kod nas, kao što su naši radnici svojevremeno odlazili u Slovačku, na primer - kaže Ristić, naglašavajući da je reč o prebacivanju na određeni rok u okviru iste kompanije, a ne o novom zapošljavanju stranih radnika.

Radnici iz Nepala

Pažnju javnosti privukla je informacija o dolasku radnika iz Nepala. Tim povodom Ristić navodi da su oni angažovani preko agencija za zapošljavanje stranih radnika i da, prema tome, nemaju isti status kao zaposleni u „Stelantisovim“ fabrikama. On objašnjava da, prema našim propisima, fabrika u Kragujevcu može da angažuje najviše deset posto stranaca preko agencije, što u konkretnom slučaju znači do 300, ali da ih je trenutno daleko manje od tog broja. Istovremeno, oglas za prijem domaćih radnika je i dalje otvoren.

„Moram da naglasim da u FCA Srbija nikako nije prestala potreba za radnicima iz Kragujevca i okoline, uopšte iz Srbije. Oglas je otvoren, zainteresovani mogu da se jave, da konkurišu, pošalju CV i prijavu, da dođu u fabriku na razgovor za posao“, kaže Ristić i napominje da se kragujevačka fabrika nikako ne odriče domaćih radnika.

Što se plata u FCA Srbija tiče, predsednik sindikata oćekuje da će sa povećanjem proizvodnje i prodaje, doći i do njihovog rasta. Uskoro će početi pregovori sindikata sa poslovodstvom o povećanju zarada u narednoj godini, kao i o isplati novogodišnjih bonusa radnicima. Ristić kaže da je nedavno, nakon opšteg povećanja minimalca u Srbiji, došlo i do korekcije zarada zaposlenih u kragujevačkoj fabrici automobila linearnim rastom za sve platne razrede u bruto iznosu od 7.300 dinara. On dodaje da su, inače, najniže plate u fabrici veće od minimalne zarade.

Osim elektro modela „grande panda“, koji čini okosnicu i najveći deo proizvodnje, sa montažnih traka kragujevačke fabrike silazi i jedan broj „sitroena“ na električni pogon, koji čine oko deset procenata ukupne produkcije vozila. A broj automobila proizvedenih u FCA Srbija, prema rečima Ivana Ristića, predsednika Samostalnog sindikata, svakoga dana je u porastu, što najavljuje bolje dane i za zaposlene u toj fabrici.

