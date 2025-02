- Trajanje postupaka koja sprovode sva tela za zaštitu konkurencije, pa tako i Komisija, nije iz više razloga zakonski određeno jer zavisi od mnogih faktora - vrste povrede, broja stranaka (može biti jedna pa do više desetina u okviru jednog postupka), količine podataka, dokaza, potrebnih analiza i može da traje od nekoliko meseci pa do više godina. Upravo iz ovih razloga, uobičajena je praksa, na primer, Evropske komisije i drugih nacionalnih tela za zaštitu konkurencije da u saopštenjima o pokretanju postupka naglašavaju da nema zakonskih rokova za njegovo okončanje - kažu u Komisiji za zaštitu konkurencije .

- Ako oni mogu da rade kako hoće bez određenih rokova onda je trebalo da ćute, vode postupak i kad završe objave pokrenuli smo postupak protiv tih i tih, zbog toga i toga i dokazali to i to. Ali kakve svrhe ima obelodaniti to za nekoliko godina. Čak i posle nekoliko meseci javnost zaboravi i trgovci se opuste. Mislim da će biti malo vajde od toga, jer se išlo na to da se javnost zatalasa. Moja ocena je da ako nemate pisani trag o svemu tome to može da bude rekla-kazala - naglašava Milićević.