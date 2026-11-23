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Početne plate pekara u Srbiji kreću se oko 1.000 evra, dok iskusni majstori mogu da zarade i do 2.000 evra mesečno. Ipak, poslodavci sve teže pronalaze radnike. Jedan vlasnik beogradske pekare nudi čak 250.000 dinara mesečno, ali ni posle deset dana nije uspeo da pronađe odgovarajućeg kandidata.

Sagovornici upozoravaju da je nedostatak radnika sve veći problem, a da se interesovanje mladih za pekarski i druge zanate godinama smanjuje.

Nudi 250.000 dinara, ali traži da radnik ostane godinu dana

Vlasnik jedne beogradske pekare kaže da traži vrednog, poštenog i pedantnog radnika sa makar nešto iskustva u pekarskoj industriji.

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- Tražimo vrednog, poštenog i pedantnog čoveka koji iole ima iskustva u pekarskoj industriji, dovoljno da ga ostavim samog dok ja razvozim pecivo - rekao je vlasnik.

Kako navodi, prethodni radnici napuštali su posao posle nekoliko meseci, zbog čega je odlučio da poveća platu na 250.000 dinara, ali i da postavi uslov da novi zaposleni ostane najmanje godinu dana.

- To sam uradio jer sam zaista ostavljen na cedilu u teškim trenucima, s obzirom na to da sam sam u ovom poslu - objasnio je.

Zanatske škole ostaju bez učenika

Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola upozorava da je interesovanje za zanimanja poput pekara, mesara, bravara, zavarivača i automehaničara godinama slabo.

Kao primer navodi Tehničku školu "Zmaj" u Beogradu, u kojoj je ostalo 90 slobodnih mesta od ukupno 168. Zbog manjka učenika pojedine škole gase trogodišnje profile ili spajaju različita zanimanja u ista odeljenja.

Foto: Julien David Pixabay

- Tako je u Srednjoj školi "Žikica Damjanović" u Smederevskoj Palanci, gde u klupama zajedno sede budući pekari i mesari, jer je za formiranje odeljenja potrebno najmanje 15 učenika. Dok je pre petnaestak godina bilo i po 35 đaka u odeljenju, sada ih je iz godine u godinu sve manje - rekao je Antić.

Prema njegovim rečima, početne plate pekara često su oko 1.000 evra, dok iskusni majstori za fina peciva zarađuju između 1.500 i 2.000 evra.

- Mislim da je to odlična zarada. Međutim, zanati izumiru, a decu kao da je sramota da upišu neku trogodišnju zanatsku školu, da budu pekari, mesari - naveo je Antić.

Nedostaju i majstori i obični radnici

Zoran Pralica iz Unije pekara Srbije ističe da se najniže plate u pekarskoj industriji kreću od 90.000 dinara, dok zarade majstora koji proizvode celokupan pekarski asortiman dostižu i 200.000 dinara.

- Problem deficitarnosti postoji u celoj pekarskoj industriji, sve od burekdžija i tehnologa, pa do, tako da kažem, običnih radnika. Nažalost, nema mnogo kvalifikovanih radnika, mnogi su otišli iz zemlje - rekao je Pralica.