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Neke stvari danas jednostavno očekujemo da možemo da završimo online. Kupujemo, zakazujemo, komuniciramo i upravljamo svakodnevnim obavezama jednim klikom. Sada isto važi i za otvaranje računa u banci.

UniCredit Banka sada nudi potpuno online otvaranje računa, bez odlaska u ekspozituru, bez čekanja u redu i bez prilagođavanja sopstvenog vremena radnom vremenu banke. Dovoljno je da, kada vama odgovara i odakle god vam odgovara, pokrenete proces i postanete klijent UniCredit Banke. Ova nova digitalna usluga donosi jednostavnije bankarsko iskustvo od samog početka. Bez papira, bez nepotrebne administracije i bez odlaska u poslovnicu. A sada postoji i dodatni razlog da novu uslugu isprobate, jer postoje odluke koje dugo planiramo i one koje završimo za nekoliko minuta, a donesu nam i više nego što smo očekivali.

Svi klijenti koji od 16. novembra do 31. decembra 2026. godine online otvore Gold paket račun i izvrše najmanje jednu transakciju Mastercard debitnom karticom UniCredit Banke dobijaju poklon vaučer u vrednosti od 6.000 RSD po izboru. Tokom procesa otvaranja računa možete da odaberete vaučer za IKEA-u, dm ili Gigatron. Bilo da planirate novi komad nameštaja za dom, kupovinu omiljenih proizvoda za svakodnevnu negu ili dugo željeni tehnološki uređaj, izbor je potpuno vaš. Pored poklon vaučera, novi klijenti ostvaruju i pravo na šest meseci bez naknade za održavanje Gold paket računa*, što predstavlja dodatnu pogodnost na početku korišćenja bankarskih usluga.

Međutim, najveća prednost možda nije ni u poklonu. Ona se nalazi u vremenu koje štedite. Nekoliko jednostavnih koraka dovoljno je da otvorite račun i započnete korišćenje usluga koje savremeno bankarstvo danas podrazumeva. Online otvaranje računa predstavlja još jedan korak u nastojanju UniCredit Banke da klijentima omogući jednostavnije, brže i praktičnije upravljanje finansijama, uz iskustvo koje je prilagođeno svakodnevnim navikama i potrebama. Jer danas ne želimo da trošimo vreme na procedure. Želimo da ga trošimo na stvari koje zaista biramo. Otvorite Gold paket račun online, izaberite poklon vaučer vredan 6.000 RSD i prepustite prošlosti sve ono što je nekada podrazumevalo odlazak u banku.