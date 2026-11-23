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Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda saopštio je danas da su izmene Odluke o taksi prevozu, koje su na dnevnom redu sednice Skupštine grada Beograda, pripremljene radi usklađivanja sa Ustavom Srbije.

Sekretarijat navodi da članovi 83. i 84. Ustava Srbije garantuju jednak pravni položaj svih privrednih subjekata na tržištu i zabranjuju akte kojima se ograničava slobodna konkurencija.

Dodaje se da je dosadašnjom odlukom bilo predviđeno da preduzetnicima pripada 90 odsto taksi dozvola, a privrednim društvima 10 odsto.

Izmenama odluke ta podela se briše, čime se svi privredni subjekti izjednačavaju u pravima, navodi se u saopštenju Sekretarijata. Odbornici Skupštine grada Beograda razmatraće na današnjoj sednici, između ostalog, nekoliko predloga odluka iz oblasti saobraćaja, a među njima predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o taksi prevozu.

Podsetimo, beogradski taksisti danas protestuju u centru Beograda zbog najavljenih izmena o taksi prevozu.