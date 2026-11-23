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Evropska unija uvodi nova pravila za plaćanje gotovinom koja će promeniti način na koji građani i privrednici obavljaju veće kupovine.

Od 10. jula 2027. godine na snagu stupa ograničenje prema kojem će se roba i usluge u poslovnim transakcijama moći plaćati gotovinom u iznosu od najviše 10.000 evra. Nova pravila obuhvataju i Nemačku, a njihov glavni cilj je sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Dosadašnja praksa plaćanja većih iznosa gotovinom moraće da se prilagodi evropskoj uredbi. Ovu promenu posebno će osetiti kupci skupljih proizvoda, poput automobila, nameštaja i kuhinja, kada kupovinu obavljaju kod trgovaca.

Kupovina automobila gotovinom više neće biti ista

Prema novim pravilima, kompanije i fizička lica koja se profesionalno bave prodajom robe neće smeti da primaju gotovinska plaćanja veća od 10.000 evra.

Foto: 5nikolas5/Shutterstock

To znači da će kupac koji, na primer, želi da kupi automobil vredan 12.000 evra kod trgovca, najviše 10.000 evra moći da plati u gotovini. Preostalih 2.000 evra moraće da izmiri drugim načinom plaćanja, na primer bankovnim transferom ili platnom karticom.

Pritom neće biti dozvoljeno ni zaobilaženje ograničenja deljenjem iznosa na nekoliko manjih gotovinskih uplata.

- Gotovinska plaćanja robe i usluga, u jednoj ili više transakcija, ograničena su na 10.000 evra, navodi se na zvaničnoj internet stranici Evropske unije EUR-Lex.

Drugim rečima, račun koji premašuje dozvoljeni iznos neće moći da se plati tako što će se njegov ukupan iznos podeliti na dve ili više gotovinskih uplata.

Privatna prodaja između građana izuzeta je od ograničenja

Nova uredba ipak ne obuhvata sve kupoprodajne transakcije. Izuzetak se odnosi na međusobnu prodaju između dva fizička lica koja ne postupaju u okviru svoje profesionalne delatnosti.

Kako se pojašnjava na EUR-Lexu, propisano ograničenje ne primenjuje se na plaćanja između fizičkih lica koja ne postupaju u profesionalnom svojstvu.

Tako će, na primer, građanin koji drugom fizičkom licu prodaje polovnu kuhinju za 13.000 evra i dalje moći da primi celokupan iznos u gotovini.

Uslov je da nijedna od uključenih osoba ne obavlja prodaju u okviru privredne ili profesionalne delatnosti.

Strože provere kupaca i zabrana anonimnih računa

Ograničenje gotovinskog plaćanja nije jedina novina koju donosi evropska uredba. Dodatne mere predviđene su i za trgovce i preduzeća koja obavljaju transakcije većih vrednosti.

Kod povremenih poslovnih transakcija u iznosu od najmanje 10.000 evra primenjivaće se posebne obaveze detaljne provere klijenata. To znači da će trgovci i preduzeća morati da utvrde identitet svojih kupaca i provere njihove podatke.

- Utvrđuju identitet klijenta i proveravaju ga, navodi EUR-Lex opisujući obaveze koje proizlaze iz novih propisa.

Evropska unija istovremeno planira dodatno ograničavanje mogućnosti anonimnog raspolaganja novcem. Uredbom se, između ostalog, zabranjuju anonimni bankovni računi i anonimni računi za plaćanje.

Novim pravilima Evropska unija želi da poveća transparentnost novčanih transakcija i oteža korišćenje gotovine i finansijskih računa za pranje novca i finansiranje terorizma.