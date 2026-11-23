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Kompanija DHL najavila je promenu uslova isporuke na nemačkom tržištu, prema kojoj će od 1. januara 2027. godine trgovcima naplaćivati 2,99 evra za drugi pokušaj dostavljanja paketa. Ova odluka predstavlja promenu dosadašnje prakse, jer je ponovni pokušaj uručenja pošiljke do sada bio uključen u standardnu uslugu.

Nova naknada odnosi se na situacije u kojima kurir prilikom prvog dolaska ne uspe da uruči paket primaocu, pa je potrebno organizovati ponovnu isporuku. To znači da će internet prodavnice i drugi poslovni korisnici usluga DHL-a morati da plate dodatnih 2,99 evra kada je neophodan drugi pokušaj dostavljanja.

Uticaj na potrošače

Iako je nova naknada formalno namenjena trgovcima, a ne krajnjim kupcima, ova promena mogla bi posredno da utiče i na potrošače. Kompanije koje svakodnevno šalju veliki broj paketa mogle bi da se suoče sa znatnim dodatnim troškovima, naročito ako imaju veliki broj neuspelih prvih pokušaja isporuke.

Zbog toga postoji mogućnost da deo tih troškova trgovci vremenom prenesu na kupce kroz više cene dostavljanja ili druge izmene uslova onlajn kupovine. Ipak, za sada nema potvrde da će se to dogoditi, niti da će kupcima biti posebno naplaćivan drugi pokušaj isporuke.

Najava je izazvala nezadovoljstvo u nemačkom sektoru elektronske trgovine. Nemačko udruženje za elektronsku trgovinu (BEVH) kritikovalo je odluku, ukazujući na to da trgovci ne mogu uvek da kontrolišu da li će prvi pokušaj dostave biti uspešan.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Poseban problem predstavlja činjenica da razlozi za neuspelu isporuku nisu uvek na strani kupca. Primalac može biti odsutan, ali do problema može doći i zbog organizacije dostavljanja, kašnjenja kurira ili drugih okolnosti na koje internet prodavnica nema uticaj.

Udruženje smatra da nije opravdano da trgovci automatski snose dodatne troškove za svaku ponovljenu isporuku, posebno u slučajevima kad nisu odgovorni za neuspeh prvog pokušaja.

Pored naknade za drugi pokušaj dostave, DHL planira i druge izmene u svojim uslugama. Među najavljenim novinama su dodatne mogućnosti u vezi s preusmeravanjem i vraćanjem pošiljaka, kao i unapređenje sistema praćenja isporuke.

Kompanija uvodi i takozvano sintetičko skeniranje preuzimanja, koje bi trebalo da pomogne u zaštiti trgovaca od neopravdanih kazni za kašnjenje u isporuci na velikim onlajn platformama, poput „Amazona” i „Ibeja”. Predviđene su i dodatne mere za zaštitu vrednih pošiljaka, uključujući upotrebu jednokratnih kodova prilikom uručenja, kao i unapređenje postupanja s temperaturno osetljivim i kvarljivim proizvodima.

U Srbiji bez promene

Za potrošače u Srbiji najvažnije je da se najavljena naknada za sada odnosi na nemačko tržište. DHL nije potvrdio da će isti model naplate biti uveden u Srbiji ili drugim evropskim zemljama.

Za kupce to znači da će biti sve važnije da prilikom onlajn kupovine ostave tačne podatke za dostavljanje, prate obaveštenja o kretanju pošiljke i, kad postoji mogućnost, izaberu mesto ili termin preuzimanja koji im najviše odgovara. Ostaje da se vidi da li će ovaj model naplate ostati ograničen na Nemačku ili će ga DHL u budućnosti primeniti i na drugim evropskim tržištima.

Ipak, ova promena ukazuje na to da se pravila i troškovi dostave u elektronskoj trgovini menjaju, a da se sve veća pažnja posvećuje troškovima neuspelih isporuka.