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Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograda (SITAB) najavilo je veliki protest taksista za ponedeljak, 23. novembra, na platou ispred Skupštine grada Beograda, u periodu od 09:30 do 12:00 časova. Razlog okupljanja je naknadna dopuna dnevnog reda predstojeće sednice gradskog parlamenta, kojom se predlaže izmena Odluke o taksi prevozu.

Iz Upravnog odbora SITAB-a ističu da se ovim izmenama zapravo pokušava naknadna legalizacija trenutnog stanja i stvaranje još većeg bezakonja, čime se direktno ugrožavaju i građani i savesni taksi preduzetnici. Sam predlog Odluka dokazuje da postoji sprega gradske vlasti i taksi tajkuna čije interese gradska uprava štiti i zakonske odredbe i primenu zakona usklađuje prema njihovim potrebama, dodajući da postoji osnovana sumnja da pojedine firme i aplikacije ne ispunjavaju zakonom propisane uslove niti imaju kvalifikovane vozače za obavljanje taksi delatnosti.

- Umesto da uvede red u taksi delatnost, koja je deo sistema javnog prevoza Beograda, aktuelna gradska vlast čini suprotno i stvara još veći haos na ulicama. Pre samo četiri godine u gradu je bilo 68 vozila privrednih društava, dok su svi ostali bili taksi preduzetnici. Prema podacima MUP-a, trenutno je više od 800 vozila registrovano na privredna društva, čime je uveliko premašen limit koji je sam Grad propisao važećim odlukama u delu ograničenja broja vozila za privredna društva od 10 % ukupnog broja vozila, odnosno maksimalno 640 vozila. Sada je na delu pokušaj legalizacije kršenja važeće Odluke o auto taksi prevozu od strane gradskog parlamenta, jer bi usvajanjem predloženih izmena Odluke o auto taksi prevozu gradski parlament postao saučesnik u nesprovođenju propisa i ispunjavanju želja taksi tajkuna - izjavio je predsednik Upravnog odbora Vlado Bulatović.

Foto: Kurir

On je ukazao i na višegodišnji izostanak adekvatne kontrole na terenu, navodeći da je gradska inspekcija nemo posmatrala kršenje propisa iako ih je SITAB upozoravao na te pojave, te da bi usvajanje novih izmena bilo u suprotnosti sa Studijom o auto taksi prevozu koja se ne poštuje ni u delu jedno vozilo - jedan vozač, koja je poslednji put rađena 2019. godine za period od 2020-2024 godine, te kasni najmanje dve godine.

Ključni zahtevi udruženja

U saopštenju se navode i četiri ključna zahteva SITAB-a:

Hitno povlačenje sporne izmene Odluke o taksi prevozu sa dnevnog reda sednice Skupštine grada

Preispitivanje svih taksi dozvola i dozvola za vozila dodeljenih pravnim licima u prethodnih pet godina

Provera da li te firme i njihovi vozači ispunjavaju zakonske uslove

Poništavanje svih taksi dozvola koje su izdate suprotno zakonu

Iz SITAB-a poručuju da će se svim zakonskim mehanizmima boriti za očuvanje ugleda i dostojanstva profesije i pozivaju sve kolege koje pošteno i u skladu sa zakonom obavljaju taksi prevoz da im se pridruže na protestu u ponedeljak.