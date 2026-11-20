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Zimski odmor ne mora nužno da podrazumeva veliki trošak, a Srbija i ove sezone nudi nekoliko planinskih destinacija koje mogu biti dobar izbor za one koji žele da uživaju u snegu, prirodi i zimskim aktivnostima, a da pritom ne potroše čitavo bogatstvo.

Među povoljnijim opcijama izdvaja se Stara planina, gde sedmodnevni ski-pas za odrasle, prema zvaničnom cenovniku za sezonu 2026/2027, košta 15.750 dinara tokom glavnog dela sezone, odnosno 16.200 dinara u periodu najveće potražnje.

Ušteda na online rezervacijama

Prema istraživanju Kamatice, dodatnu uštedu omogućava onlajn kupovina, za koju su predviđeni popusti u zavisnosti od datuma kupovine. Stara planina tako predstavlja zanimljivu alternativu znatno skupljem Kopaoniku.

Za one koji žele da skijaju, ali da prođu jeftinije, zanimljiv izbor su i Divčibare. Ovo planinsko mesto posebno je pogodno za početnike, rekreativce i porodice sa decom. Prema poslednjem dostupnom cenovniku ski-centra, sedmodnevna karta za odrasle iznosila je 11.500 dinara, ali taj iznos se odnosi na prethodnu sezonu i nove cene za 2026/2027 treba proveriti pre rezervacije.

Tara za šetnju po snegu

Drugačiji vid zimskog odmora pruža Tara, koja je dobar izbor za one kojima skijanje nije prioritet. Umesto ski-staza, posetioce privlače šume, vidikovci i priroda Nacionalnog parka Tara. Privatni smeštaj i vikendice mogu biti dobra opcija za društvo ili porodicu, posebno ukoliko se troškovi podele.

Kopaonik za ljubitelje zimskih sportova

Na drugoj strani, Kopaonik ostaje jedan od najskupljih izbora za ljubitelje zimskih sportova. Sedmodnevni ski-pas za odrasle u sezoni 2026/2027 košta 29.000 dinara tokom glavnog dela sezone, dok u najtraženijim terminima dostiže 30.000 dinara.

Kada se tome dodaju smeštaj, hrana i iznajmljivanje opreme, ukupni troškovi zimovanja mogu biti znatno veći nego na drugim planinama. Za one koji žele da uštede, važan savet je da izbegavaju novogodišnje i februarske praznike, kada su cene ski-karata najviše.

Takođe, rezervacija smeštaja unapred, izbor privatnog apartmana i putovanje van najtraženijih termina mogu značajno smanjiti troškove.

Dakle, Stara planina predstavlja jedan od najisplativijih izbora za sedmodnevno skijanje prema trenutno objavljenim cenovnicima, dok Tara i Divčibare mogu biti dobar izbor za mirniji i potencijalno povoljniji zimski odmor. Konačan trošak ipak zavisi od smeštaja, prevoza, ishrane i broja dana provedenih na planini.