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Ovakav scenario dolazi nakon što je Narodna banka Srbije korigovala svoja predviđanja naviše - sa dosadašnjih 4,3 na 4,9 odsto, uz istovremeno povećanje referentne kamatne stope na šest procenata. Prema procenama centralne banke, povratak cena u ciljne okvire ne treba očekivati pre kraja 2027. godine.

Branislav Jorgić, broker je za Kurir televiziju podsetio da se trenutni rast cena već opasno približio gornjoj granici ovogodišnjeg ciljanog koridora, a razloge za ovakva pomeranja vidi u kombinaciji spoljnih i unutrašnjih ekonomskih kretanja.

- Inflacija u oktobru je iznosila 4,4 odsto, što znači da se približila gornjoj granici ciljne inflacije za ovu godinu, koja iznosi 3 odsto, plus-minus 1,5 procentnih poena. Prema projekcijama Narodne banke, inflacija bi u narednoj godini mogla da dostigne 4,9 odsto. Do povećanja ovih predviđanja došlo je zbog dva ključna faktora. Prvi su međunarodne okolnosti - visoka inflacija u razvijenim zemljama usled rasta troškova energenata, što kod nas stvara takozvanu uvoznu inflaciju, na koju ne možemo da utičemo. Drugi su domaći faktori, poput cene energenata na našem tržištu, sezonskih cena hrane i rasta troškova radne snage, odnosno plata. Sve to pokazuje da su inflatorni pritisci prisutni i da će se nastaviti u 2027. godini - rekao je Jorgić.

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Komunalije i struja prvi na udaru poskupljenja

Kada je reč o konkretnim stavkama koje će najviše opteretiti novčanike u mesecima koji dolaze, signali sa tržišta ukazuju na to da su korekcije cena osnovnih energenata i komunalnih usluga gotovo izvesne.

- Što se tiče građana, verovatno će doći do porasta komunalnih troškova, a već imamo i zahteve elektrana za povećanje cena. U narednom periodu nam, u skladu sa dogovorom sa MMF-om, predstoji i poskupljenje električne energije, koje podrazumeva usklađivanje za stopu inflacije plus jedan odsto, kao i rast cena hrane i drugih tekućih troškova.

05:59 Skuplja struja, komunalije i hrana na pragu 2027: Šta građanima donose nove prognoze Narodne banke? Izvor: Kurir televizija

Hoće li plate ispratiti rast cena?

S obzirom na najavljeni talas poskupljenja, glavno pitanje koje se otvara jeste kupovna moć stanovništva i sposobnost privrede i države da rastom zarada amortizuju nove troškove života.

- Postavlja se pitanje da li će plate moći da isprate tu stopu inflacije. Ukoliko se to ne desi, imaćemo eroziju životnog standarda stanovništva, dok bi rast zarada u visini inflacije omogućio makar zadržavanje postojećeg standarda. Da li će do povećanja plata doći zavisiće od politike nove vlade, ali i od stabilnosti kursa dinara. Sve su to neizvesnosti koje nas očekuju, zbog čega građani u svakom slučaju treba da racionalizuju svoju potrošnju kako bi očuvali trenutni životni standard.

Branislav Jorgić, broker Foto: Kurir Televizija

Štednja na prevozu i test za novu vladu

Racionalizacija potrošnje na koju poziva podrazumeva promenu svakodnevnih navika tamo gde je to moguće, ali i obavezu države da zaštiti one sa najnižim primanjima kako minimalna zarada ne bi izgubila trku sa cenama osnovnih namirnica.

- Evo jednog konkretnog primera racionalizacije potrošnje u Beogradu - imate besplatan prevoz i velike saobraćajne gužve, pa bi racionalno ponašanje bilo da se gradski prevoz više koristi. Što se tiče uticaja na domaćinstva, trenutno imamo situaciju da minimalna potrošačka korpa iznosi 57.000 dinara, dok je minimalna plata 62.000 dinara, što znači da trenutni minimalac pokriva tu korpu. Glavni zadatak nove vlade biće da se taj trend nastavi i u budućnosti, bez obzira na rast cena proizvoda koji ulaze u minimalnu potrošačku korpu - zaključio je Jorgić.

Štednja Foto: Printscreen/TikTok/zlayka.rs

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