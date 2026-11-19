Slušaj vest

Beograđani su šokirani vešću da je Albanac sa KiM Dževat Jusufi vlasnik novootvorenog lanca brze hrane "Burger king" u Srbiji. Reporterni "Kurira" anketirali su Beograđane ispred Tržnog centra "Ušće" i skoro svi su bili šokirani činjenicom da je Albanac vlasnik ovog biznisa. Većina anketiranih se nada da i Srbi na teritoriji pokrajine mogu nesmetano da posluju.

Obrok skuplji nego u Hrvatskoj

Druga stvar koja je šokirala posetioce ovog restorana su cene. One su više i od zemalja Evropske unije koja ima dramatično viši standard nego Srbija. Ali, da ne idemo toliko daleko, napravili smo poređenje cene jednog proizvoda - Obroka Big king XXL. U Srbiji ovaj kombo košta 1.570 dinara ili 13,35 evra. Isti proizvod u kojem se nalazi burger, pomfrit i sok u Hrvatskoj košta 11,30 evra! Kada se uporedi platežna moć, ali i cene sirovina potpuno je nejasno kako se došlo do ovakve cenovne politike.

Razlika je još veća kada se cena ovog obroka uporedi sa Severnom Makedonijom. Jusufi je gazda "Burger kinga" i u ovoj bivšoj jugoslovenskoj republici, a Big king XXL košta 590 denara ili 9,05 prema zvničnom kursu. To znači da za iste pare možete da kupite dva ovakva obroka u Srbiji, a u Svernoj Makedoniji tri.

Zgrće pare u Crnoj Gori

Ako je za utehu srpskim ljlubiteljima "džank fuda", jedino gora situacija je u Crnoj Gori gde se ovaj obrok prodaje za 14,50 evra. Zato ni ne čudi brz rast zarade ovog lanca, kojim takode gazduje Dževat Jusufi, beleži fantastične poslovne rezultate. Prema zvanično dostupnim podacima u 2025. godini Jusufijeva firma imala je prihode od 6,03 miliona evra, od čega je dobit bila 780.151 evro. Time je dupliran rast u poređenju sa 2024. godinom, kada je prihod bio 3,37 miliona evra. Kada je čista zarada u pitanju, ona je iznosila 343.000 evropskih novčanica. Time je ovaj segment poslovanja narastao na fantastičnih 222 odsto.

Podatke o poslovanju i rezultatima u Srbiji nećemo moći da saznamo pre proleća 2027. godine kada će biti javno dostupni prvi finansijski izveštaji Jusufijeve firme "Danubius doo" koja vodi "Burger king" u Srbiji. Svakako oni neće biti impresivni kao u Crnoj Gori, jer je prvi restoran počeo sa radom 12. novembra ove godine.

IMENJAK DOBIO PRIZNANJE "HEROJ KOSOVA" Zanimljivo je da je imenjak i prezimenjak Džaveta Jusufija roden 5. avgusta 1953. u selu Vidišic kod Kosovske Mitrovice i bio je jedan od komandanata tzv. OVK, koji je život izgubio 3. januara 1999. godine. Posthumno je odlikovan ordenom "Heroj Kosova", a njegovo ime nosi škola u mestu Bare, kao i fudbalski stadion u južnoj Kosovskoj Mitrovici.

Kao što smo u prethodnim nastavcima pisali kompanija "NORMBERG menadžment GmbH" iz Beča Dževata Jusufija vlasnik je "Danubian doo" Beograd. Iako smo još prekjuče pitali "NORMBERG" kako su došli u Srbiju i da li su imali probleme prilikom pokretanja posla zbog činjenice da je vlasnik Albanac sa KiM i jesu li imali državnu pomoć, ni do zaključenja ovog izdanja "Kurira" nismo dobili odgovor.

Ministarstvo privrede bez odgovora

Ni Ministarstvo privrede nam nije odgovorilo na pitanja vezana za dolazak Burger kinga" u Srbiju.