Slušaj vest

Nakon što je u Hrvatskoj iz prodavnica Lidla povučena tamna čokolada J.D. Gross sa 70 odsto kakaoa zbog prisustva kikirikija koji nije naveden na deklaraciji, oglasio se i Lidl Srbija za Kurir Biznis i otkrio da li se sporni proizvod nalazi u prodaji u našoj zemlji.

Kako su naveli iz ove kompanije, čokolada J.D. Gross sa 70 odsto kakaoa jeste deo redovnog asortimana Lidla Srbija, ali sporna serija nije uvezena na domaće tržište niti se nalazila na policama njihovih prodavnica.

- Ovim putem želimo da vas obavestimo da se proizvod J.D. Gross tamna čokolada sa 70 odsto kakaoa nalazi u redovnom asortimanu kompanije Lidl Srbija, ali pomenuta serija (LOT L233249A2) nije uvezena na naše tržište i nije se nalazila u prodavnicama u Srbiji. Shodno tome, nije bilo potrebe za povlačenjem ovog proizvoda iz naših objekata, naveli su iz Lidla Srbija za Kurir Biznis.

Dodali su da su svi artikli iz ove linije koji su dostupni potrošačima u Srbiji bezbedni za upotrebu, kao i da imaju ispravno deklarisane sve sastojke i potencijalne alergene, u skladu sa važećim propisima.

Podsetimo, Državni inspektorat Hrvatske obavestio je potrošače o povlačenju tamne čokolade J.D. Gross sa 70 odsto kakaoa, u pakovanju od 125 grama, zbog utvrđenog prisustva kikirikija koji nije označen na ambalaži.

Upozorenje se odnosi isključivo na proizvod sa rokom trajanja do 4. aprila 2028. godine i oznakom serije (LOT) L233249A2. Dobavljač proizvoda je nemačka kompanija Rausch Die Schokoladenfabrik, a čokolada se prodaje u Lidlovim prodavnicama u Hrvatskoj.

Iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) upozorili su da proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za osobe alergične na kikiriki, dok ga ostali potrošači mogu konzumirati bez ograničenja.