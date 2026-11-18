Lidl Hrvatska povlači tamnu čokoladu J.D. Gross sa 70 odsto kakaoa, u pakovanju od 125 grama, zbog prisustva kikirikija koji nije naveden na ambalaži.
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Sa tržišta se povlači čokolada poznatog proizvođača: Može da bude opasna po jednu grupu potrošača
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Budući da kikiriki nije označen kao alergen, proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za osobe alergične na kikiriki, dok ga ostali potrošači mogu konzumirati bez ograničenja, saopštio je u utorak Državni inspektorat.
Povlačenje se odnosi na proizvod sa rokom trajanja do 4. aprila 2028. godine i oznakom serije (LOT) L233249A2. Dobavljač proizvoda je nemačka kompanija Rausch Die Schokoladenfabrik, a u Hrvatskoj se prodaje u Lidlovim prodavnicama.
Povlačenje se odnosi isključivo na proizvod sa navedenim rokom trajanja i oznakom serije, objavljeno je na sajtu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).
Kurir Biznis/B92
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