Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Budući da kikiriki nije označen kao alergen, proizvod može predstavljati zdravstveni rizik za osobe alergične na kikiriki, dok ga ostali potrošači mogu konzumirati bez ograničenja, saopštio je u utorak Državni inspektorat.

Povlačenje se odnosi na proizvod sa rokom trajanja do 4. aprila 2028. godine i oznakom serije (LOT) L233249A2. Dobavljač proizvoda je nemačka kompanija Rausch Die Schokoladenfabrik, a u Hrvatskoj se prodaje u Lidlovim prodavnicama.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvod sa navedenim rokom trajanja i oznakom serije, objavljeno je na sajtu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).