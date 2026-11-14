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U proizvodu "Domaći sudžuk" kompanije „Buquku“ iz Peći utvrđeno je prisustvo pileće DNK, iako su na deklaraciji navedeni isključivo goveđe meso i mast.

Nakon dobijanja rezultata laboratorijskih analiza, inspektori su blokirali ukupno 178 kilograma proizvoda ovog proizvođača, naložili obustavu proizvodnje sudžuka i povlačenje proizvoda sa mesta distribucije, prenosi Radio Goraždevac.

Uzorak domaćeg sudžuka uzeli su inspektori Agencije za hranu i veterinu u okviru redovnih kontrola bezbednosti, kvaliteta i autentičnosti prehrambenih proizvoda.

Analiziran je u laboratoriji „ALIMENTI-OMNILAB“ u Bugarskoj, gde je potvrđeno prisustvo i goveđe i pileće DNK.

Kako navode iz Agencije, rezultati laboratorijskih analiza ukazuju na sumnju da proizvod sadrži neprijavljene sastojke poreklom od piletine, uključujući mogućnost upotrebe mehanički separisanog pilećeg mesa.

Međutim, naglašavaju da je analizom potvrđeno samo prisustvo pileće DNK, ali ne i vrsta, količina ili poreklo upotrebljenog materijala.

"Daljim proverama biće utvrđeno da li je korišćeno mehanički separisano meso ili drugi sastojci poreklom od piletine", navode iz Agencije za hranu i veterinu tzv. Kosova.

Blokirano 178 kilograma proizvoda

Nakon prijema laboratorijskih rezultata, inspektori su obavili kontrolu kod proizvođača u Peći.

Prema zapisniku o inspekcijskom nadzoru, blokirano je ukupno 178 kilograma proizvoda – 120 kilograma sudžuka „Kalorik“ i 58 kilograma domaćeg sudžuka.

Istovremeno je naložena obustava proizvodnje sudžuka, kao i povlačenje proizvoda sa mesta distribucije.

Iz Agencije, međutim, posebno naglašavaju da se laboratorijski nalaz odnosi na testirani proizvod „Domaći sudžuk“ i da ne znači da je ista nepravilnost utvrđena i kod drugih proizvoda ovog proizvođača.

Dalje kontrole treba da utvrde eventualni obim nepravilnosti, kao i da li se sprovode naložene mere.

Proveravaće se sastav svih mesnih proizvoda ovog proizvođača

Agencija je najavila proširenje inspekcijskih kontrola radi utvrđivanja sastava svih mesnih proizvoda kompanije „Buquku“, porekla i sledljivosti sirovina, uključujući eventualnu upotrebu mehanički separisanog mesa.

Kontrole će obuhvatiti i tehnološki proces proizvodnje, uslove skladištenja, održavanje hladnog lanca, usklađenost sastava sa deklaracijama proizvoda, kao i dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje i prerade.

Inspektori će proveravati dokumentaciju o nabavci sirovina, evidenciju proizvodnje, uslove fermentacije, sušenja i termičke obrade proizvoda, dok će laboratorijskim analizama biti ispitani i eventualni mikrobiološki rizici.

Iz Agencije upozoravaju da moguća upotreba mehanički separisanog mesa u tradicionalnim proizvodima, kakav je domaći sudžuk, zahteva posebnu pažnju sa stanovišta bezbednosti hrane.

Proces mehaničkog odvajanja može, kako objašnjavaju, uticati na strukturu mesa i povećati njegovu podložnost kontaminaciji i razmnožavanju mikroorganizama, posebno ukoliko se ne poštuju propisani higijenski uslovi, uslovi skladištenja i prerade.

Potrošači imaju pravo na tačne informacije

Agencija je podsetila i da, u skladu sa Zakonom o hrani, zaštita potrošača podrazumeva sprečavanje obmanjujućih praksi i falsifikovanja hrane.

Proizvođači su odgovorni za tačno deklarisanje sastava proizvoda, sledljivost sirovina i poštovanje kriterijuma bezbednosti hrane koju stavljaju na tržište.

Najavljeno je preduzimanje daljih administrativnih i inspekcijskih mera u skladu sa rezultatima kontrola, o čemu će javnost biti obaveštena.

"Potrošači imaju pravo da budu tačno informisani o sastavu i bezbednosti hrane koju kupuju, dok su transparentnost, tačno deklarisanje i poštovanje standarda bezbednosti hrane zakonske obaveze svakog privrednog subjekta“, poručili su iz Agencije.

Vraćeno više od 12 tona proizvoda iz Makedonije

Agencija za hranu i veterinu saopštila je u petak i da je na prelazu Đeneral Janković odbijen uvoz dve pošiljke sa ukupno 12.268 kilograma prehrambenih proizvoda, među kojima su kremovi sa biljnim mastima i proizvodi od sira, proizvedeni u mlekari iz Tetova.

Robu je uvezla kompanija „Vizioni M.Z.I.I“ iz Preoca kod Gračanice.

Mlekari iz Tetova prethodno je zabranjen izvoz proizvoda na tzv. Kosovo zbog ponovljenih kršenja kriterijuma bezbednosti hrane, uključujući i prisustvo bakterije ešerihija koli iznad dozvoljenih granica u ranijim pošiljkama.