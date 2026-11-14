Isplaćeno više od sedam odsto sredstava klijentima Alta banke: Oglasila se Poštanska štedionica, bez ovoga ne možete na šalter
Banka Poštanska štedionica nastavila je danas isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, iz sredstava koja je obezbedila Agencija za osiguranje depozita, i za nepuna dva dana isplaćeno je više od sedam odsto sredstava za tu namenu, objavila je BPŠ.
Od početka isplate, kako je navedeno, zaključno sa današnjim presekom, gotovinskim isplatama i prenosima realizovano je 7,27 odsto ukupnih sredstava namenjenih isplati u dinarima i 7,74 odsto ukupnih sredstava namenjenih isplati u evrima.
Preko portala na sajtu Banke www.posted.co.rs do sada je zakazano 17.789 termina za isplatu.
Zakazivanje omogućava bolju organizaciju rada ekspozitura, efikasniju uslugu i kraće čekanje, kažu u banci.
Isplata se obavlja isključivo uz prethodno zakazan termin.
Klijenti koji nisu u mogućnosti da termin zakažu preko portala mogu to učiniti pozivom Kontakt centra Banke na broj 011 2020 292, kao i u jednoj od ekspozitura banke.
BPŠ poziva klijente da dolaze u zakazano vreme i da se pre dolaska o potrebnoj dokumentaciji i postupku isplate informišu na sajtu banke, kako bi isplata ili prenos sredstava bili obavljeni što efikasnije.