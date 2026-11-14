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Banka Poštanska štedionica nastavila je danas isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, iz sredstava koja je obezbedila Agencija za osiguranje depozita, i za nepuna dva dana isplaćeno je više od sedam odsto sredstava za tu namenu, objavila je BPŠ.

Od početka isplate, kako je navedeno, zaključno sa današnjim presekom, gotovinskim isplatama i prenosima realizovano je 7,27 odsto ukupnih sredstava namenjenih isplati u dinarima i 7,74 odsto ukupnih sredstava namenjenih isplati u evrima.

Preko portala na sajtu Banke www.posted.co.rs do sada je zakazano 17.789 termina za isplatu.

Zakazivanje omogućava bolju organizaciju rada ekspozitura, efikasniju uslugu i kraće čekanje, kažu u banci.

Isplata se obavlja isključivo uz prethodno zakazan termin.

Klijenti koji nisu u mogućnosti da termin zakažu preko portala mogu to učiniti pozivom Kontakt centra Banke na broj 011 2020 292, kao i u jednoj od ekspozitura banke.