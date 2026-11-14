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EPS raspisao javnu nabavku za remont pumpi u vrednosti od 4,95 miliona dinara: Rekonstruiše se priobalje Đerdapa
- EPS je raspisao javnu nabavku za remont pumpi vrednu 4,95 miliona dinara bez PDV-a, a ponude se podnose do 1. decembra.
- Nabavka je podeljena u dve partije: servis KSB pumpi u priobalju Đerdapa i remont rashladnih i drenažnih pumpi elektrana.
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Elektroprivreda Srbije raspisala je danas javnu nabavku za remont pumpi u vrednosti od 4,95 miliona dinara bez PDV-a, a rok za podnošenja ponuda je 1. decembar.
Nabavka je podeljena u dve partije, od kojih se prva odnosi na servis KSB pumpi u priobalju Đerdapa, a druga na remont rashladnih i drenažnih pumpi elektrana.
Procenjena vrednost prve partije iznosi 3,6 miliona dinara bez PDV-a, dok je za drugu partiju predviđeno 1,35 miliona dinara.
Usluge se vrše na crpnim stanicama u priobalju Đerdapa, a po potrebi usluga se vrši i u prostorijama pružaoca usluge, zbog obrade i provere demontiranih delova pumpe.
Kriterijum za izbor privrednog subjekta su cena i tehnički i stručni kapaciteti.
Biznis Kurir/Tanjug
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