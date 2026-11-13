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Beograđani koji plaćaju struju od oktobarskih računa koriste novi broj računa u Poštanskoj štedionici. Promena donosi i nekoliko važnih novina za potrošače - od ažuriranja podataka za uplatu do privremene nedostupnosti plaćanja karticama preko EPS aplikacije. Nakon što je Narodna banka Srbije 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci, Elektroprivreda Srbije promenila je račun za uplatu električne energije. Novi račun otvoren je u Banci Poštanska štedionica, a promena se primenjuje počev od oktobarskih računa.

Novi tekući račun za plaćanje električne energije je 200-75409-96, a na njega se uplaćuju i tekući računi i eventualna ranija dugovanja.

Promena se odnosi isključivo na domaćinstva i male kupce sa područja Beograda koji su bili obuhvaćeni naplatom preko Alta banke. Za potrošače iz Novog Sada, Niša, Kraljeva i Kragujevca način plaćanja ostaje isti.

Šta ako ste već platili struju

Građani koji su račune za struju platili na prethodni račun u Alta banci nemaju razloga za brigu. Iz EPS-a su potvrdili da su sve uplate izvršene pre oduzimanja dozvole banci uredno evidentirane u njihovom sistemu.

Kako navode, sve uplate računa za struju biće evidentirane u sistemu EPS-a, a kupci će moći da ih vide i u aplikaciji "EPS Uvid u račun“. Potrošači zbog promene banke ne moraju da podnose dodatne zahteve niti da dostavljaju dokaze o uplati.

- Kupci koji su uplatu izvršili na stari broj tekućeg računa nemaju razloga za zabrinutost. Sve uplate će biti evidentirane u sistemu EPS-a. Uplata će biti vidljiva i u aplikaciji "EPS Uvid u račun" - rekli su iz EPS-a za "Blic Biznis“ na pitanje šta će biti sa uplatama građana koje su putem Alta banke.

Ko mora da promeni podatke za uplatu

Građani koji struju plaćaju putem mobilnog ili elektronskog bankarstva treba da obrate pažnju na sačuvane šablone za plaćanje.

Ukoliko imaju memorisan stari račun EPS-a, potrebno je da ga zamene novim brojem računa Poštanske štedionice. Takođe, važno je da prilikom svake uplate provere poziv na broj, koji se menja svakog meseca i prepisuje sa aktuelne uplatnice.

Oni koji račune za struju plaćaju skeniranjem QR koda sa papirne ili elektronske uplatnice ne moraju ručno da menjaju podatke, jer su novi podaci već sadržani u kodu.

Kupci koji struju plaćaju putem trajnog naloga treba da kontaktiraju svoju banku i zatraže zamenu broja tekućeg računa za buduća plaćanja. Novi podaci za uplatu biće sastavni deo oktobarskog računa za električnu energiju, navedeno je u objavi EPS-a.

Detaljna uputstva EPS-a o promeni računa i plaćanju starih dugovanja čitajte u posebnom tekstu.

Plaćanje karticama preko EPS aplikacije privremeno nije dostupno

Jedina privremena promena odnosi se na direktno plaćanje platnim karticama putem portala i aplikacije "EPS Uvid u račun". Ova mogućnost trenutno nije dostupna dok se ne završi tehničko povezivanje sistema sa novim računom u Poštanskoj štedionici.

Građani u međuvremenu mogu da plaćaju račune na šalterima pošta, u bankama, menjačnicama ili putem mobilnog i elektronskog bankarstva.

Iz EPS-a su najavili da će javnost biti obaveštena kada se završi tehničko povezivanje i ponovo omogući plaćanje karticama.

Koliko je novca EPS imao u Alta banci

Nakon oduzimanja dozvole za rad Alta banci, u javnosti su se pojavila pitanja o tome koliko je novca EPS imao na računima ove banke i da li je zbog toga ugroženo poslovanje energetskog preduzeća. EPS je saopštio da njegovo poslovanje i finansijska stabilnost nisu ugroženi, navodeći da je imao otvorene račune u još devet banaka u Srbiji.

Kako je objašnjeno, preko Alta banke naplata električne energije vršena je isključivo za Centar za podršku garantovanom snabdevanju Beograd, dok se dominantan deo platnog prometa odvijao preko Poštanske štedionice.