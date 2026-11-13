Ručke od kolica za kupovinu spadaju u najprljavije stvari

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Troškovi života u predstavljenim zemljama zavise od grada, smeštaja i načina života. Prema Eurostatu, Bugarska je u 2025. imala najniži nivo cena potrošnje domaćinstava među članicama EU, 63 odsto proseka Unije. To je poređenje nacionalnih nivoa cena, a ne gotov mesečni budžet za svaku osobu.

Poređenje troškova počinje pitanjem kome je određena destinacija pristupačna. Onome ko zarađuje u evrima ili dolarima Skoplje deluje gotovo besplatno. Radniku sa lokalnom prosečnom platom isti grad može da bude finansijski zahtevan kao i bilo koji drugi.

Šta zapravo obara cenu života

Troškove stanovanja uporedite po gradu i vrsti smeštaja. Porto i Lisabon, Krakov i Varšava, kao i Brno i Prag mogu biti parovi za takvo poređenje, ali razliku procenite prema datiranim ponudama za isti tip stana.

Valuta je drugi činilac. Bugarska od 1. januara 2026. koristi evro. Rumunija, Mađarska, Srbija i Gruzija imaju druge valute, ali sama valuta nije dovoljna da objasni nivo cena.

Važna je i kupovna moć. Isti izdatak može predstavljati različit deo prihoda u različitim gradovima. Za poređenje cene obroka ili kafe sa platom koristite podatke iz istog perioda.

Troškovi života u Severnoj Makedoniji

U Skoplju troškove najma uporedite za jednosoban stan u centru i van centra. U mesečni račun posebno uključite hranu, prevoz i režije.

Pri odluci o selidbi važni su i dostupnost prevoza, interneta i javnih usluga, zajednica doseljenika i mogućnost sporazumevanja. Severna Makedonija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Poznavanje lokalnog jezika i uslova u izabranom gradu može olakšati svakodnevni život.

Albanija i Bosna i Hercegovina

Tirana ima restorane, prostore za zajednički rad i uređena šetališta. Pri izboru jednosobnog stana proverite lokaciju i datiranu ponudu. Za obalu možete razmotriti Sarandu i Vloru, uz posebno poređenje smeštaja i ostalih troškova.

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Sarajevo je jedan od gradova za poređenje troškova života. Za sopstveni budžet odvojeno uporedite kiriju, režije, hranu i prevoz. Prema Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, stalni boravak može biti odobren posle najmanje pet godina neprekidnog odobrenog privremenog boravka, uz ostale zakonske uslove. Nisu sve vrste boravka uključene u obračun tog perioda.

Bugarska i poređenje cena u EU 2025.

Sofija je glavni grad Bugarske, članice Evropske unije. Za kiriju u centru Sofije uporedite datirane ponude za isti tip stana. Javni prevoz i tehnološki sektor takođe su deo procene grada. Plovdiv ima razvijenu umetničku scenu; troškove života uporedite zasebno. Za penzionere postoji dodatni argument: Crnomorska obala, pre svega Varna i Burgas, nudi toplo leto i zajednicu koja se već formirala.

Srbija, Rumunija i Gruzija kao alternativa

Beograd nudi noćni život i gastronomiju. Za procenu mesečnih troškova uporedite datirane ponude za jednosoban stan u izabranom delu grada i ostale potrebne stavke. Uslove ulaska, boravka i rada proverite prema svom državljanstvu i svrsi dolaska na zvaničnom portalu Welcome to Serbia.

Rumunija se izdvaja po brzini interneta i mladoj radnoj snazi koja govori engleski. U Kluž-Napoki posebno proverite kiriju u centru i cenu uporedive korpe namirnica u istom periodu.

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Tbilisi je gruzijska destinacija za poređenje troškova života, uz različite ponude u četvrtima Vera i Saburtalo. Gruzijsko Ministarstvo spoljnih poslova navodi kategorije državljana kojima je dozvoljen bezvizni boravak do jedne pune godine. Trajanje boravka zato zavisi od državljanstva i konkretnog režima ulaska.

Račun koji stiže svakog meseca

Za sopstveni mesečni budžet odvojeno uporedite kiriju, hranu, prevoz, režije i zdravstvene troškove.

Kirija ostaje najveća stavka. Kratkoročni i godišnji najam uporedite za isti smeštaj, uz sve naknade i uslove ugovora. Uporedite i ponude međunarodnih platformi i lokalnih oglasa za isti stan, uključujući naknade.

Za poređenje nedeljnih troškova hrane sastavite istu korpu za jednu osobu. Uporedite datirane cene u Sofiji, Beogradu, Tirani, Portu i Valensiji. Ponudu na pijaci proverite posebno, umesto jednog opšteg procenta uštede.

Gradski javni prevoz u Beogradu besplatan je od 1. januara 2025. To se ne odnosi automatski na privatne ili međugradske prevoze. U ostalim gradovima proverite aktuelni cenovnik odgovarajuće karte. Pri poređenju režija navedite veličinu stana i sezonu, a kod interneta brzinu veze i uslove paketa.

Bezbednost i zdravstvo

Najupornija zabluda kaže da niska cena znači nizak kvalitet. Podaci govore suprotno. Ljubljana, Krakov, Budimpešta i Sofija redovno stoje dobro na globalnim indeksima bezbednosti, a nasilni kriminal je u celom regionu na niskom nivou.

Evropska kartica zdravstvenog osiguranja omogućava potrebnu javnu zdravstvenu zaštitu tokom privremenog boravka osobi koja ispunjava uslove osiguranja, prema pravilima zemlje boravka. Za preseljenje posebno proverite zdravstveno pokriće. Cenu privatnog osiguranja uporedite prema osobi, obimu pokrića i trajanju polise, a stomatološke troškove prema konkretnom zahvatu i ponudi.

Papiri koji na kraju odlučuju

Najjeftiniji grad ne vredi ništa ako u njemu ne možete legalno da boravite. Državljani Unije i Evropskog ekonomskog prostora imaju pravo na slobodno kretanje, uz obavezu prijave najčešće posle 90 dana. Za ostale postoje tri puta.

Uslovi boravka i rada zavise od države, državljanstva i svrhe boravka. Za rad na daljinu proverite da li zemlja ima odgovarajuću vizu ili dozvolu, kome je namenjena, koliko traje i koji dokaz o prihodu traži. Za svaku državu i vrstu dozvole proverite propisani prag prihoda zasebno.

Portugalska D7 namenjena je, između ostalog, osobama koje žive od sopstvenih prihoda. Za špansku neprofitnu vizu konzularno uputstvo za 2026. navodi najmanje 2.400 evra mesečno za glavnog podnosioca, odnosno 28.800 evra za dvanaest meseci, uz dodatnih 600 evra mesečno za svakog izdržavanog člana porodice. Reč je o sredstvima za izdržavanje, a ne nužno o plati.

Treći put su studije. Trošak zavisi od konkretnog programa, ustanove i školske godine, pa uporedite objavljene školarine i uslove upisa. Državljani EU mogu da steknu pravo na stalni boravak posle pet godina neprekidnog zakonitog boravka uz ispunjene uslove. Za studente iz trećih zemalja važe pravila izabrane države i njihovog statusa, uključujući način na koji se računa vreme provedeno na studijama.

Kada se isplati platiti više

Krakov, Vroclav, Gdanjsk, Brno, Prag i Ljubljana mogu biti među gradovima za poređenje cene i uslova života. Mesečni budžet izračunajte prema smeštaju i potrebama domaćinstva. Infrastrukturu i druge usluge uporedite odvojeno od same cene.

Ponude i cene se menjaju

Ponude stanova i ostali troškovi mogu se promeniti između planiranja selidbe i dolaska. U Sofiji, Beogradu i Tbilisiju, kao i u Lisabonu i Pragu, zabeležite datum oglasa i proverite konačnu cenu pre dogovora. Ranije objavljena ponuda ne mora važiti za budući ugovor.

Za onoga ko planira selidbu u narednih godinu ili dve, Skoplje, Tirana, Sarajevo, Sofija, Beograd i Tbilisi mogu biti među destinacijama za poređenje. Konačan izbor zavisi od budžeta, uslova boravka i potreba domaćinstva. Korisno je prvih mesec dana provesti u privremenom smeštaju, uporediti kvartove i lokalne cene, pa tek onda potpisati dugoročan ugovor.