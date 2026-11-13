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Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije objavilo je upozorenje o riziku od požara koji može izazvati antifriz, odnosno fluid za prenos toplote za solarne kolektore, marke Hoval.

Za ovaj proizvod naložena je zabrana prodaje, opoziv od potrošača i upozoravanje korisnika na moguće opasnosti.

Reč je o proizvodu PowerCool DC 924-PXL Konz, odnosno koncentratu Power Cool DC 924 PXL, koji se koristi kao solarno sredstvo i tečnost protiv smrzavanja (antifriz). Može biti sastavni deo sistema solarnih kolektora sa drvenim okvirom za ugradnju u krov.

Proizvod se prodaje u kantama težine 10 kilograma, a zemlja porekla nije poznata.

Opasnost od požara pri visokim temperaturama

Kako je navedeno u upozorenju Ministarstva, osnovni rizik odnosi se na prenisku temperaturu samopaljenja fluida za prenos toplote.

To znači da pri visokim spoljnim temperaturama, ukoliko dođe do curenja i izlivanja dovoljne količine tečnosti, postoji opasnost od izbijanja požara.

- Temperatura samopaljenja fluida za prenos toplote solarnog kolektora je preniska. Pri visokim spoljnim temperaturama, ako dođe do curenja i izlivanja dovoljne količine fluida, može doći do požara - piše na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).

Zbog utvrđenog rizika nadležni organi naložili su zabranu stavljanja ovog proizvoda na tržište Srbije, kao i njegovo povlačenje od korisnika.

Šta treba da urade potrošači?

Pored zabrane prodaje i opoziva, naloženo je i da se potrošači i drugi korisnici upozore na rizike koje proizvod nosi.

S obzirom na to da se antifriz koristi u sistemima solarnih kolektora, upozorenje je posebno važno za vlasnike objekata koji imaju ugrađene ovakve sisteme.