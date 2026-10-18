Slušaj vest

Proizvođač iz okruga Firštenfeldbruk, u Gornjoj Bavarskoj, povlači testeninu pod nazivom "Dinkel Sombrelli mit Wildkräutern", u pakovanju od 500 grama, nakon što je salmonela pronađena u jednoj seriji divljeg bilja korišćenog u proizvodnji.

Prema obaveštenju objavljenom na nemačkom portalu za upozorenja o hrani lebensmittelwarnung.de, sporni proizvod ima rok trajanja do 9. juna 2028. godine. Salmonela je otkrivena u seriji divljeg bilja koju je isporučio spoljni dobavljač.

Infekcija salmonelom može da izazove bolove u stomaku i povraćanje. Simptomi mogu da se razlikuju u zavisnosti od osobe i težine infekcije.

Kupcima koji imaju navedenu testeninu preporučuje se da je ne konzumiraju, već da je vrate na prodajno mesto i dobiju novac nazad.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizOpasna bakterija otkrivena u jajima iz Ukrajine: Hitno se povlače iz prodaje, ima zaraženih
Domaća i kupovna jaja ispržena u tiganju, sa vidljivom razlikom u boji žumanca (2).PNG
InfoBizPovlači se sastojak kog decenijama koristimo: EU uvela stroga pravila, ne držite ga u kući
plastične flaše za vodu, kupac u prodavnici
InfoBizAko imate ovo u zamrzivaču, ne jedite: Četiri voćna deserta hitno povučena iz prodaje
Voćni deserti.png
InfoBizHitno se povlače iz prodaje u komšiluku: Ove napolitanke sadrže neoznačeni mlečni protein
napolitanke u činiji