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Proizvođač iz okruga Firštenfeldbruk, u Gornjoj Bavarskoj, povlači testeninu pod nazivom "Dinkel Sombrelli mit Wildkräutern", u pakovanju od 500 grama, nakon što je salmonela pronađena u jednoj seriji divljeg bilja korišćenog u proizvodnji.

Prema obaveštenju objavljenom na nemačkom portalu za upozorenja o hrani lebensmittelwarnung.de, sporni proizvod ima rok trajanja do 9. juna 2028. godine. Salmonela je otkrivena u seriji divljeg bilja koju je isporučio spoljni dobavljač.

Infekcija salmonelom može da izazove bolove u stomaku i povraćanje. Simptomi mogu da se razlikuju u zavisnosti od osobe i težine infekcije.

Kupcima koji imaju navedenu testeninu preporučuje se da je ne konzumiraju, već da je vrate na prodajno mesto i dobiju novac nazad.