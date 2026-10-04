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Evropska unija zabranila je upotrebu bisfenola A, poznatog kao BPA, u materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom. Pravila obuhvataju premaze u konzervama i limenkama, ali i višekratne boce za vodu, posude za čuvanje hrane i kuhinjsku opremu. Zabrana se sprovodi uz prelazne rokove i ograničene izuzetke.

Cilj je smanjenje izloženosti potrošača hemikaliji koja iz ambalaže i drugih predmeta može da pređe u hranu i piće. Odluka je zasnovana na proceni Evropske agencije za bezbednost hrane, EFSA, koja je 2023. zaključila da izloženost BPA putem ishrane predstavlja zdravstveni rizik za sve starosne grupe.

Šta obuhvata zabrana

BPA se decenijama koristi za proizvodnju polikarbonatne plastike i epoksidnih smola. Polikarbonat se upotrebljava u pojedinim plastičnim bocama i posudama, dok epoksidne smole služe kao unutrašnji premaz konzervi i limenki.

Problem nastaje kada male količine zaostalog BPA iz tih materijala pređu u namirnice i napitke. Prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu, EEA, ishrana je glavni put izloženosti za većinu ljudi.

Zbog toga se nova pravila ne odnose samo na jednokratnu ambalažu. Obuhvaćeni su i višekratni predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom, poput boca za vodu, kutija za užinu i određenog kuhinjskog posuđa. BPA je u EU već ranije zabranjen u bočicama za bebe i sličnim proizvodima.

Zašto je granica smanjena

EFSA je u proceni iz 2023. posebno izdvojila potencijalno štetne efekte BPA na imunski sistem.

Foto: EPA/GIULIA COSTETTI

Podnošljivi dnevni unos smanjen je na 0,2 nanograma po kilogramu telesne mase, što je 20.000 puta manje od prethodne privremene vrednosti iz 2015. godine. Ova vrednost označava količinu koja se može unositi svakodnevno tokom života bez značajnog zdravstvenog rizika.

Poređenjem nove granice sa ranijim procenama izloženosti, EFSA je zaključila da postoji razlog za zabrinutost kod svih starosnih grupa.

BPA je i endokrini disruptor, odnosno supstanca koja može da ometa normalno funkcionisanje hormona. EEA navodi da može negativno da utiče na reproduktivni i imunski sistem.

Gde je pronađen BPA

U okviru evropskog programa HBM4EU analizirani su uzorci urina 2.756 odraslih iz 11 zemalja, prikupljeni između 2014. i 2020. godine.

BPA je otkriven kod 92 odsto učesnika. Prema analizi EEA, isti procenat ispitanika imao je koncentracije iznad referentne vrednosti izvedene iz nove procene EFSA. U pojedinačnim zemljama udeo se kretao od 71 do 100 odsto.

Ovi rezultati ukazuju na široku izloženost, ali se odnose na konkretan istraživački uzorak.

Neki proizvodi još u prodaji

Evropska komisija usvojila je zabranu u decembru 2024. godine, uz prelazni period od 18 meseci za većinu proizvoda, kako bi proizvođači prilagodili materijale i proizvodnju. Predviđeni su i ograničeni izuzeci za primene za koje nema odgovarajućih alternativa.

Opšti rok za prvo stavljanje odgovarajućih jednokratnih proizvoda izrađenih uz upotrebu BPA na tržište bio je 20. jul 2026. godine. Za višekratne predmete koji su zakonito stavljeni na tržište u prelaznom periodu predviđena je mogućnost da ostanu u prodaji do 20. jula 2027. godine.

Za određene kategorije postoje duži rokovi. Pojedina profesionalna oprema za proizvodnju hrane, na primer, može prvi put da bude stavljena na tržište do 20. januara 2028. godine, pod uslovima propisanim uredbom.

Zato zabrana ne znači da su svi proizvodi napravljeni uz upotrebu BPA istovremeno povučeni sa polica.

Šta znači oznaka "bez BPA"

Propis obuhvata i druge bisfenole i njihove derivate koji imaju odgovarajuću klasifikaciju opasnosti. Time se ograničava mogućnost da BPA bude zamenjen drugom supstancom sa utvrđenim opasnim svojstvima.

Za kupce je važno da oznaku „bez BPA“ čitaju doslovno: ona govori o bisfenolu A i sama po sebi ne potvrđuje odsustvo svih drugih bisfenola.

EEA navodi da su bisfenol S i bisfenol F korišćeni kao zamene za BPA, zbog čega se pri proceni bezbednosti pažnja posvećuje i alternativnim supstancama.