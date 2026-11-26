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Na prvi pogled podseća na špargle, ali reč je o sasvim drugoj biljci. Njeni mladi izdanci u pojedinim evropskim zemljama postižu neverovatne cene - za kilogram se, prema navodima specijalizovanih portala, može izdvojiti čak 1.000 evra.

Reč je o izdancima hmelja, poznatima i kao hmeljne špargle, neobičnom delikatesu koji raste i na našim prostorima. Iako je hmelj većini poznat kao jedna od ključnih sirovina u proizvodnji piva, njegovi mladi izdanci imaju sasvim drugačiju namenu. Beru se u proleće, kada iz biljke počinju da izbijaju nežni izdanci koji izgledom podsećaju na špargle. Upravo oni smatraju se pravim gastronomskim specijalitetom. Glavni razlog njihove visoke cene nije samo neobičnost, već i zahtevna berba. Izdanci hmelja ne pojavljuju se ravnomerno, a njihov rast je teško predvideti. Zbog toga ih nije jednostavno pronaći ni prikupiti u većim količinama.

Dodatni problem predstavlja njihova osetljivost. Ne podnose dobro skladištenje i potrebno ih je konzumirati ubrzo nakon berbe. Kod ove namirnice svežina je izuzetno važna, što dodatno otežava njenu prodaju i distribuciju. Posebno su cenjeni u Belgiji i Holandiji, gde ljubitelji gastronomskih specijaliteta za kilogram mogu platiti i do 1.000 evra. Takva cena ipak predstavlja gornji iznos koji se navodi za ovaj redak delikates, a ne uobičajenu cenu na tržištu. Dok se uobičajeno beru njegovi cvetovi, od kojih se proizvodi hmelj za pivo, mladi izdanci mogu se iskoristiti i u kuhinji. Pojavljuju se u proleće, a mogu se pronaći i na samoniklim biljkama.

Pripremaju se poput špargli

Hmeljne špargle se pripremaju relativno jednostavno. Pre kuvanja potrebno je ukloniti tvrđi donji deo izdanaka i dobro ih oprati. Najčešće se kratko dinstaju na puteru, uz malo soli i limunovog soka. Njihov blagi ukus dobro se slaže sa krompirom, ribom i piletinom, a mogu poslužiti i kao prilog drugim jelima. Upravo zbog specifičnog ukusa i kratke sezone dostupnosti smatraju se posebnom gastronomskom poslasticom. Mladi izdanci hmelja sadrže vlakna, vitamine i minerale, a u biljci se nalaze i antioksidativna jedinjenja. Ipak, njihova najveća posebnost zasad je retkost na tržištu i činjenica da se od biljke koju većina ljudi povezuje sa proizvodnjom piva može dobiti i jedan od najskupljih prolećnih delikatesa.