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Penzionisanje sa 63 godine u Nemačkoj (Rente mit 63), odnosno prevremeni odlazak u penziju bez umanjenja primanja nakon 45 godina radnog staža, moglo bi da opstane u izmenjenom obliku. Unija (CDU i CSU) uputila je koalicionom partneru SPD-u novi kompromisni predlog pod nazivom „penzija poštovanja“ (Respekt-Rente), prema kojem bi pravo na odlazak u penziju bez odbitaka ubuduće zadržali isključivo građani sa nižim primanjima.

Dok je vladajuća koalicija prvobitno razmatrala potpuno ukidanje ovog modela, snažan otpor socijaldemokrata (SPD), ali i dela pokrajinskih premijera iz redova CDU-a, podstakao je raspravu o kompromisnom rešenju pre kraja godine.

Ko bi zadržao pravo na penziju bez umanjenja?

Prema dokumentu Unije na dve stranice, koji prenosi nemački Špigl, kriterijum više ne bi bila težina pojedinog zanimanja – koju je zakonski teško precizno definisati – već visina zarade ostvarene tokom radnog veka:

Prag od 70 odsto prosečne zarade: Pravo na punu penziju bez umanjenja nakon 45 godina radnog staža zadržali bi svi koji su tokom radnog veka u proseku ostvarivali najviše 0,7 penzijskih bodova godišnje, odnosno zarađivali 70 odsto prosečne plate ili manje. U obrazloženju se navodi da upravo ova grupa najčešće obavlja fizički i psihički iscrpljujuće poslove.

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Umanjenje za one sa većim primanjima: Svi koji su zarađivali više od 70 odsto prosečnog dohotka imali bi redovna umanjenja (penale) na penzijske bodove iznad tog praga.

Uračunavaju se nega i odgajanje dece: Predlog Unije izričito predviđa da se u obračun i dalje uključuju periodi odgajanja dece i nege članova porodice, čime se izlazi u susret zahtevu SPD-a da se ženama ne oteža ostvarivanje prava na ovaj model penzionisanja.

Politički pritisak i budžetske uštede

Vladina komisija za penzijski sistem još je krajem juna predložila ukidanje mogućnosti odlaska u penziju nakon 45 godina radnog staža, uz uvođenje posebne „zaštitne penzije“ za radnike sa zdravstvenim ograničenjima. Kancelar Fridrih Merc (CDU) dugo je podržavao potpuno ukidanje ovog modela, smatrajući da je to neophodno radi pravednosti penzijskog sistema, dok je generalni sekretar SPD-a Tim Klesendorf poručio da socijaldemokrate neće dozvoliti ukidanje bez uvođenja zamenskog rešenja.

Ekonomski stručnjaci nemačke vlade izračunali su da bi potpuno ukidanje mogućnosti odlaska u penziju sa 63 godine do 2030. godine moglo da donese državnom budžetu godišnju uštedu od 1,3 do 1,7 milijardi evra, pod uslovom da radnici zaista duže ostanu na tržištu rada.

Rok za postizanje dogovora je kratak – poslednja ovogodišnja sednica nemačke vlade zakazana je za 16. decembar, do kada koalicija želi da usaglasi nacrt zakona i okonča višemesečni spor.