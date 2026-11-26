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Povećanje referentne kamatne stope Narodne banke Srbije sa 5,75 na šest odsto moglo bi da dovede do rasta rata pojedinih dinarskih kredita sa promenljivom kamatom. Ipak, poskupljenje neće pogoditi sve korisnike u isto vreme, jer zavisi od uslova ugovorenih sa bankom, objašnjava finansijski stručnjak Vladimir Vasić za RTS.

Kako prenosi RTS, odluka NBS odnosi se pre svega na cenu dinarskog novca, dok korisnici kredita sa fiksnom kamatom nemaju razloga za brigu jer njihove rate ostaju nepromenjene tokom važenja ugovora.

- Ako ste dogovorili sa bankom fiksnu kamatu i imate takav ugovor, ovo vas ne pogađa. Vaša rata ostaje ista do kraja važenja ugovora. Pogađa one koji imaju varijabilnu kamatnu stopu, a pre svega se ovo odnosi na dinarske kredite - rekao je Vasić.

Ko bi mogao da plaća veće rate?

Najveći rizik od poskupljenja imaju korisnici dinarskih gotovinskih kredita sa promenljivom kamatom. Vasić za RTS ističe da povećanje referentne stope ne znači automatski i trenutnu promenu mesečnih rata.

Vladimir Vasić Foto: Kurir Televizija

Sve zavisi od toga da li banka kamatu obračunava na tri ili šest meseci, kao i od datuma poslednjeg obračuna.

- To ne ide po automatizmu, jer su neke banke to već uračunale. Zavisi kakav ugovor imate. Ako se kamata obračunava tromesečno ili šestomesečno, a obračun je bio pre neki dan, vi ste tri meseca mirni i vaša rata će biti potpuno ista. Kada prođe taj period, uradiće se novi obračun i dobićete višu ratu - objasnio je Vasić.

On je naglasio da se odluka NBS ne odnosi na kredite indeksirane u evrima, čije kamate zavise od kretanja referentnih stopa Evropske centralne banke. Prema njegovim rečima, povećanje domaće referentne stope može pozitivno da utiče na građane koji imaju novac na štednji u dinarima.

Foto: Shutterstock

Savet građanima: Uporedite ponude banaka

Govoreći o refinansiranju i novim zaduživanjima, Vasić je za RTS savetovao građanima da pre donošenja odluke zatraže ponude od više banaka i uporede uslove.

- Moj savet je da, kada kupujemo nešto, kao i bilo šta drugo, tražimo više ponuda. Zašto biste poklonili nekome 1.000, 5.000 ili 55.000 dinara? Borite se za svoj novac. Zatražite nekoliko ponuda i vidite šta možete da dobijete kod jedne, druge ili treće banke - poručio je Vasić.

On je ocenio da su banke opreznije kada je reč o kreditiranju privrede zbog neizvesnosti na globalnom tržištu, ali i zbog pitanja budućeg ekonomskog pravca Srbije. Među faktorima koje prate su nastavak investicija, stanje u građevinskom sektoru i izvoz.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prema njegovim očekivanjima, veća predvidljivost ekonomske politike, ulaganja u energetiku, razvoj izvoza i poštovanje institucija mogli bi da poboljšaju poslovni ambijent i uslove kreditiranja.

Zaduživanje mora da ima svrhu

Vasić je za RTS ukazao i na to da je ukupna zaduženost građana i privrede tokom prethodne godine porasla za gotovo 15 odsto, ali je upozorio da uzimanje kredita ne bi trebalo da bude samo sebi cilj.

- Moj savet svima koji se zadužuju jeste da razmisle zašto to rade. Nemojte tek tako, samo zato što je lako uzeti novac. Ideja je da tim novcem kreirate neku dodatnu vrednost, kako god to izgledalo - zaključio je Vasić.