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Crni petak (Black Friday) za mnoge potrošače predstavlja idealnu priliku da po povoljnijim cenama kupe tehniku, odeću, obuću, kućne aparate i druge proizvode. Međutim, iza velikih natpisa sa popustima i primamljivih reklamnih poruka širom sveta često se kriju dobro osmišljene prodajne strategije kojima trgovci pokušavaju da podstaknu kupovinu i povećaju potrošnju.

Iako se tokom ove akcije zaista mogu pronaći značajna sniženja, stručnjaci za trgovinu i zaštitu potrošača godinama upozoravaju na različite marketinške trikove zbog kojih kupci neretko pomisle da su ostvarili mnogo veću uštedu nego što je to zaista slučaj.

Jedan od najčešćih problema jeste to što potrošači kupuju impulsivno, pod pritiskom vremenski ograničenih ponuda, ne proveravajući da li je istaknuta cena zaista najpovoljnija.

Foto: Nemanja Nikolić

Odbrojavanje koje stvara osećaj hitnosti

"Još samo dva sata", "Poslednji komadi" i "Ponuda ističe večeras" neke su od poruka koje se često pojavljuju tokom Crnog petka.

Njihov cilj je da kupac stekne utisak da mora odmah da donese odluku, jer će u suprotnom propustiti priliku za povoljnu kupovinu.

Ovakve poruke mogu da podstaknu impulsivnu potrošnju, posebno kada se kupovina obavlja putem interneta. Potrošači tada često nemaju dovoljno vremena da uporede cene, pročitaju iskustva drugih kupaca ili razmisle da li im je proizvod uopšte potreban.

Precrtane cene i ogromni procenti sniženja

Veliki natpisi sa popustima od 50, 60 ili čak 70 odsto posebno privlače pažnju kupaca.

Trgovci često ističu precrtanu cenu i novu, znatno nižu cenu, čime stvaraju utisak da je kupovina izuzetno povoljna.

Međutim, procenat popusta ne govori automatski da je proizvod jeftiniji nego kod konkurencije. Čak i kada je sniženje stvarno, isti artikal u drugoj prodavnici može imati nižu cenu bez posebne akcije.

Zato je poređenje konačnih cena mnogo važnije od velikog procenta na reklamnom plakatu.

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Besplatna dostava koja podstiče veću kupovinu

Još jedan čest trik jeste uslovljavanje besplatne dostave minimalnom vrednošću porudžbine.

Na primer, kupac koji želi da naruči proizvod od 3.000 dinara može dobiti poruku da je dostava besplatna za kupovine veće od 5.000 dinara.

Kako bi izbegao trošak dostave, često dodaje još jedan ili dva proizvoda u korpu, iako mu nisu neophodni.

Na kraju potroši više novca nego što je prvobitno planirao, a ušteda na dostavi postaje zanemarljiva u odnosu na dodatnu kupovinu.

Paketi proizvoda koji izgledaju povoljnije

Tokom Crnog petka često se nude različiti paketi proizvoda, poput televizora sa dodatnom opremom, telefona sa slušalicama ili kućnih aparata uz poklon.

Ovakve ponude mogu biti zaista povoljne, ali kupci bi trebalo da provere koliko bi svaki proizvod koštao kada bi se kupovao zasebno.