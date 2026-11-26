Novčanik
Zvanični kurs evra danas 117,64 dinara: Evo koliko dinar vredi u odnosu na dolar
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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,6432 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 107,5251 dinar za dolar.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,8 odsto, a od početka godine za 7,1 odsto.
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