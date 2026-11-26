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Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,6432 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 107,5251 dinar za dolar.