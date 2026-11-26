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Ljubav prema rakiji u porodici Dejana Banduke iz Prokuplja prenosi se generacijama. Pre mnogo godina deda je započeo proizvodnju, imao je zidani kazan sa drvenom tabarkom, a u podrumu su se oduvek čuvale rakije od šljive, grožda i kruške. Proizvodnju njiohove Banovače su ozbiljnije započeli 2015, a destileriju registrovali 2020. godine, baš u vreme korone, kada su u posao ušli Dejan, supruga i dve ćerke.

- Ne zanima nas kvantitet, nego kvalitet. Radimo dvostruku destilaciju, bez šećera i aroma, pravimo isključivo prirodnu rakiju. Sve naše rakije, osim kruške, budu u barik buradima, jer im drvo daje nežniji i bolji ukus, objašnjava Banduka.

U ponudi imaju devet vrsta rakije, medu kojima su šljivovica, dunjevača, kajsijevača, lozovača, medovača, liker od višnje i rakija od soka jabuke. Jabuka se najpre melje i cedi, a rakija se dobija od njenog soka. Razmišljaju i o novim likerima od oraha, duda i aronije.

Prve kupce tražili od vrata do vrata

Destileriju su registrovali tokom pandemije, ali Dejan kaže da mu je rad sa voćem i život na selu pomogao da lakše prebrodi taj period.

destilerija Banduka Foto: Kurir

Prve kupce tražili su obilazeći restorane, kafice i vinoteke.

- Išli smo od vrata do vrata. Još nismo na zavidnom nivou prodaje, ali trudimo se. Svake godine prodamo sve više rakije, kaže on.

Rakija od jabuke Jedan od posebnih proizvoda porodične destilerije Banduka je rakija od jabuke. Za razliku od uobicajenog postupka, jabuka se najpre melje i cedi, a zatim se rakija proizvodi od dobijenog soka. Ovaj napitak poznat je u svetu kao kalvados, a u destileriji ga nazivaju jednostavno - rakija od jabuke. Flaša košta 2.500 dinara.

Njihovi proizvodi danas se prodaju u Bule marketu u Sremčici, vinotekama Aors i Rakija Haus, kao i restoranima Maska, Beer Pub, Starac vinarnica i Ambar. Prodaju ostvaruju i na sajmovima, a najveći deo kupaca dolazi iz Beograda i Novog Sada, iako je proizvodnja povezana sa Prokupljem.

Finansiranje destilerije

Svi članovi porodice imaju druge poslove, iz kojih finansiraju razvoj destilerije. Posao još ne donosi dovoljno da bi od njega živeli, ali Dejan ne razmišlja o odustajanju.

- Uporan sam i ne odustajem. I danas se finansiramo sa strane, jer još ne možemo da živimo samo od ovoga. Najvažnije nam je da ostanemo dosledni kvalitetu, ističe on.

Cene rakija kreću se od 2.000 dinara za liker od višnje do 4.500 dinara za lozovaču. Šljivovica i rakija od jabuke koštaju 2.500, a dunjevača i kajsijevača po 3.000 dinara.

- Mi sve radimo legalno, plaćamo akcize i poštujemo propise. Ne može neko ko ne plaća poreze i akcize da bude ravnopravan sa nama na tržištu, kaže on.

Ipak, od svog principa ne odustaje.

destilerija Banduka Foto: Kurir