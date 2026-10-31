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Dok izlozi luksuznih radnji nude uvozne akrilne džempere po cenama od kojih se prosečnom građaninu vrti u glavi, na ulicama, improvizovanim tezgama i pijačnim ćoškovima buja jedan sasvim drugačiji, tihi biznis.

Glavni akteri ove priče nisu školovani kreatori iz Milana, već mahom naši penzioneri koji sa iglama u rukama drže surovu lekciju iz preduzetništva i kvaliteta čitavoj svetskoj modnoj industriji.

Dok evropske modne kuće podižu marže na garderobu lošijeg sirovinskog sastava, naše bake i deke nude unikatne odevne predmete od 100% prirodne domaće vune. Ono što je nekada počeo čuveni brend na Zlatiboru, prenoseći tradicionalne šare u modne prestonice Evrope, danas živi kroz hiljade malih kućnih radionica širom naše zemlje, a iza svake ispletene čarape ili toplog kardigana krije se jasna ekonomska računica.

Foto: RINA

Za par hiljada dobijate komad koji traje maltene večno

Za pletenje jednog vrhunskog, unikatnog vunenog džempera sa motivima i vezom potrebno je u proseku između pet i sedam dana intenzivnog rada. Kada bi se u obzir uzeli sati rada, stručnost i unikatnost, ovaj proizvod bi na zapadnom tržištu bez problema dostigao cenu od nekoliko stotina evra, što strani turisti u našim gradovima odmah prepoznaju.

Naše bake, međutim, ali i sve veći broj mladih preduzetnica, te iste unikatne vunene čarape prodaju na pijacama po ceni od 500 do 1.000 dinara, dok se celi ručno pleteni prsluci mogu naći za 3.200 do 5.500 dinara. To je u ekonomskom smislu pravi šok za industriju: kupac dobija proizvod koji traje decenijama, napravljen od prirodnog prediva, za delić cene koju bi platio u tržnom centru za običnu industrijsku plastiku.

Foto: Dušica Ćirić

Računica čistog vunenog kapitalizma

Za početak, ukoliko razmišljate da se upustite u ove vode pletenja, zaboravite na komplikovane biznis planove i investicione fondove jer jesenji vuna-biznis funkcioniše po savršeno čistom modelu ponude i potražnje.

Prema podacima sa tržišta i zanatskih radnji, kilogram prirodnog nebojenog prediva (belog i sivog) može se nabaviti po ceni od oko 2.400 dinara, dok je farbano predivo oko 2.900 dinara za kilogram. Za jedan par toplih vunenih čarapa potrebno je svega oko 150 do 200 grama vune, što znači da je čista investicija u materijal minimalna.

Uz minimalna ulaganja za vunicu i odgovarajuće igle, penzioneri uspevaju da stvore proizvod koji nosi ogromnu dodatnu vrednost – ručni rad. Kada prodate nekoliko pari čarapa ili unikatnu kapu, pokrili ste troškove materijala i ostvarili čistu dobit koja dopunjava kućni budžet.

Stranci poludeli za srpskim "hand-made" luksuzom

Zanimljivo je da najveću svest o vrednosti ovog rada nemaju domaći kupci, već strani gosti koji posećuju Srbiju tokom jesenjih meseci. Na platformama za prodaju unikatnih radova poput KupujemProdajem, ali i na lokalnim etno-bazarima, stranci masovno kupuju originalne komade sa Zlatibora ili Kopaonika. Ono što je za nas obična "babska čarapa", za turistu iz zapadne Evrope je vrhunski ekološki luksuz sa sertifikatom autentičnosti.

Isto tako, dok vrhunski dizajnerski brendovi prodaju premium ručno pletene jakne i kardigane po cenama koje idu i do 30.000 dinara, bake na ulici ili na oglasima nude jednostavnije verzije za znatno manje novca. Stranci rado plaćaju ove iznose jer znaju da na zapadu "hand-made" etiketa automatski podiže cenu proizvoda na nivo koji običan čovek ne može sebi da priušti. Na taj način, penzioneri postaju neformalni ambasadori srpskog turizma i etno-dizajna.

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Zlatiborska lekcija koju smo zaboravili

Uostalom, da pletenje nije samo hobi za prekraćivanje dugih jesenjih večeri, već ozbiljna industrijska grana, dokazala je istorija zlatiborskog kraja. Selo Skržuti i okolina Sirogojna decenijama su živeli isključivo od ručnog rada vrednih pletilja. Kasnih šezdesetih godina prošlog veka, vizionari su shvatili da mala umetnička dela od vune vrede toliko da čitave porodice mogu stabilno da žive od tog zanata, što je tradicija koja se prenosi s kolena na koleno.

Danas, brojne porodice uspešno nastavljaju ovaj posao, dokazujući da se tradicija pletenja može uspešno prilagoditi modernim tržišnim trendovima. Umesto da ugasimo stare zanate, primer uspešnih brendova pokazuje da se spajanjem tradicije i savremenog dizajna može stvoriti održiv jesenji biznis koji zapošljava teže zapošljive kategorije stanovništva, pre svega žene u ruralnim područjima.

Zanimljivo je i da sve veći broj mladih u Srbiji prepoznaje ogroman ekonomski potencijal ovog jesenjeg vuna-biznisa, pa stare zanate s ponosom sele sa pijačnih tezgi direktno na Instagram i TikTok. Omladina je shvatila da u eri masovne industrijske proizvodnje i jeftine plastične garderobe, ručno pleteni i heklani komadi od 100% prirodne vune predstavljaju vrhunski luksuz za kojim tržište žudi.

Ruke sa iglama za pletenje Foto: Shutterstock

Umesto da pletenje posmatraju kao "babski hobi", mladi preduzetnici u ovome vide ozbiljnu poslovnu priliku, unoseći u tradicionalne tehnike moderan, urban dizajn, pastelne jesenje boje i krojeve koji savršeno odgovaraju estetskim zahtevima generacije Z.

Mnogi mladi su čak pokrenuli sopstvene mini-pogone tako što angažuju i po nekoliko penzionerki iz svog komšiluka ili ruralnih krajeva,obezbeđujući im stabilan dodatak na penziju, dok brend plasiraju kao autentični srpski "hand-made" proizvod sa modernim potpisom.

Da se od ovog jesenjeg hobija preko društvenih mreža može zaraditi ozbiljan novac, dokazuju i cene koje ovi moderni brendovi postižu na tržištu. Na Instagramu se unikatne, masivne heklane kape i jesenji šalovi prodaju po cenama od 2.500 do 4.000 dinara, dok fensi, predimenzionirani "chunky" džemperi od debele vune bez problema dostižu cifre od 12.000 pa sve do preko 20.000 dinara.

Kupci, pretežno mladi profesionalci i ekološki osvešćeni ljudi, rado plaćaju ove iznose preko interneta jer znaju da kupuju dugovečan komad odeće koji podržava lokalnu ekonomiju i čuva tradiciju od zaborava, dokazujući da vuna na mrežama donosi čist profit.