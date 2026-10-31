Slušaj vest

Iako se mlađim zaposlenima često pripisuje da ne žele da rade ili da nemaju strpljenja za tradicionalno radno okruženje, novo istraživanje pokazuje drugačiju sliku. Najveće nezadovoljstvo poslom među generacijama obuhvaćenim anketom iskazali su pripadnici generacije X, dok su mlađi zaposleni bili nešto zadovoljniji.

Istraživanje kompanije KickResume, koja koristi veštačku inteligenciju u izradi biografija, obuhvatilo je više od 1.000 anonimnih ispitanika. Rezultati, koje je objavio Fast Company, pokazuju da većina zaposlenih nema izrazito pozitivan ili negativan odnos prema poslu, već se nalazi negde između ta dva pola.

Najveći deo ispitanika, njih 38 odsto, zauzima neutralan stav prema svom poslu. Petnaest odsto navodi da ga ne voli, dok 12 odsto kaže da ga mrzi. Sa druge strane, 19 odsto ispitanika voli svoj posao, a 16 odsto izjavilo je da ga zaista voli.

Generacija X prednjači po nezadovoljstvu

Prema rezultatima ankete, 34 odsto pripadnika generacije X, odnosno ispitanika starosti od 46 do 61 godine, ne voli svoj posao. Kod milenijalaca taj udeo iznosi 26 odsto, dok je među pripadnicima generacije Z, najmlađom grupom u istraživanju, na 22 odsto.

Razlike se vide i u odgovoru na pitanje da li bi napustili posao kada ne bi morali da rade. To bi učinilo 53 odsto pripadnika generacije X, 46 odsto milenijalaca i 36 odsto pripadnika generacije Z.

Foto: Studio Romantic/Shutterstock

Pored toga, 29 odsto ispitanika iz generacije X ostaje na sadašnjem radnom mestu zato što ne može da pronađe bolju alternativu. Isti razlog navelo je 19 odsto milenijalaca i 18 odsto pripadnika generacije Z.

Ovi podaci dovode u pitanje uobičajenu predstavu o najmlađim zaposlenima kao generaciji koja je najviše nezadovoljna radom. Ipak, rezultate treba posmatrati u kontekstu konkretne ankete, a ne kao konačan zaključak o svim zaposlenima različitih generacija.

Mnogi zaposleni glume da su zadovoljni

Istraživanje se nije bavilo samo time koliko ljudi voli svoj posao već i načinom na koji se njihova osećanja odražavaju na ponašanje na radnom mestu.

Najveću grupu, koja čini 37 odsto ispitanika, istraživači su opisali kao zaposlene koji uglavnom ostavljaju utisak da je sve u redu, iako nekoliko puta nedeljno osećaju snažnu odbojnost prema poslu.

Slede oni koji su dovoljno zadovoljni trenutnim poslom, ali tokom radnog vremena potajno traže druge mogućnosti. Takvih ispitanika ima 26 odsto. Još 20 odsto ostaje na trenutnom radnom mestu jer ne može da pronađe drugi posao, dok 16 odsto navodi da svakodnevno sa nelagodom odlazi na posao.

Samo 13 odsto ispitanika svrstano je u grupu istinski zadovoljnih zaposlenih, koji vole svoj posao i nemaju potrebu da prikrivaju svoje raspoloženje pred kolegama. Istovremeno, deset odsto pripada grupi onih koji su nezadovoljni, ali o tome nikome ne govore.

Zaposleni Foto: Shutterstock

Razlika između stvarnih osećanja i ponašanja na poslu posebno dolazi do izražaja u odgovoru o pokazivanju entuzijazma. Čak 86 odsto ispitanika reklo je da je tokom prethodne nedelje delovalo entuzijastičnije nego što se zaista osećalo. Njih 39 odsto navelo je da je to radilo nekoliko puta, dok je četvrtina ispitanika priznala da je tako postupala većinu radnih dana. Jedanaest odsto reklo je da stalno prikriva svoja prava osećanja, a 14 odsto navelo je da se uvek ponaša iskreno.

Zadovoljstvo poslom nije isto što i utisak koji ostavljamo

Rezultati ukazuju na razliku između toga kako se zaposleni osećaju i kako se predstavljaju na radnom mestu. Neki aktivno traže drugi posao, drugi ostaju jer nemaju bolju opciju, dok treći pokušavaju da zadrže pozitivan nastup uprkos nezadovoljstvu.