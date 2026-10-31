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Mađarska kompanija MOL dobila je u petak dodatno odobrenje od SAD za nastavak pregovora do 11. decembra o preuzimanju Naftne industrije Srbije, objavila je MOL Grupa na Budimpeštanskoj berzi.

Kompanija MOL Plc. je, kako je saopšteno, dobila zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini većinskog paketa akcija u NIS-u.

Prethodna licenca za pregovore MOL-a i Gaspromnjefta važila je do 30. oktobra.

OFAK je u ranije u petak, 30. oktobra, produžio operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije za rad odnosno preradu sirove nafte, takođe, do 11. decembra.

Prethodna operativna licenca za rad NIS-a je isto važila do 30. oktobra, kao i licenca OFAK-a kojom se Jadranskom naftovodu (JANAF) dozvoljava da transportuje sirovu naftu do NIS-a.

Američki OFAK uveo je sankcije Naftnoj industriji Srbije 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji.