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Mađarska naftna kompanija MOL dobila je novo zvanično odobrenje američkog Ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Kako je saopšteno 30. septembra 2026. godine, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala je MOL-u licencu koja kompaniji omogućava da nastavi pregovore o kupovini većinskog paketa akcija NIS-a do 30. oktobra 2026. godine.

Time je otvoren dodatni period za nastavak razgovora o transakciji koja bi mogla da promeni vlasničku strukturu srpske naftne kompanije.

MOL je prethodno već dobio američko odobrenje za vođenje pregovora, a novo odobrenje praktično znači da pregovarački proces nije završen i da može da bude nastavljen još mesec dana.

Za NIS je pitanje vlasništva posebno važno zbog američkih sankcija povezanih sa ruskim vlasništvom u kompaniji, pa je saglasnost OFAC-a jedan od ključnih elemenata za nastavak procesa. Novi rok za pregovore sada je 30. oktobar 2026. godine.

MOL na svom sajtu navodi da je licenca izdata upravo za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u NIS-u.