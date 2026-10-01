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Zvanični srednji kurs evra danas iznosi  117,4991 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru bez veće promene na dnevnom nivou, dok je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 0,1 odsto. Na godišnjem nivou dinar je prema evru niži za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 103,8161 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,3 odsto nego pre mesec dana, dok na godišnjem nivou, kao i od početka godine, beleži pad od 3,7 odsto.

Biznis Kurir

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