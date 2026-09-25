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Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,4831 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru pao za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou i od početka godine niži za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je za 0,1 odsto i iznosi  103,2818 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,5 odsto, a od početka godine beleži pad od 3,3 odsto.

Biznis Kurir

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