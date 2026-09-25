Dinar je prema evru pao za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou i od početka godine niži za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 103,2818 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,5 odsto, a od početka godine beleži pad od 3,3 odsto.