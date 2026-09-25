Dinar je prema evru pao za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou i od početka godine niži za 0,2 odsto.
Novčanik
Kursna lista za 25. septembar 2026: NBS objavila zvanični srednji kurs dinara
Slušaj vest
Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,4831 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru pao za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou i od početka godine niži za 0,2 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 103,2818 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,5 odsto, a od početka godine beleži pad od 3,3 odsto.
Biznis Kurir
|103,2818
Reaguj
Komentariši