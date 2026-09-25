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Na pitanje novinara u Njujorku da li je sada izvesnija slika kada je u pitanje rešenje oko Naftne industije Srbije (NIS), Vučić je rekao da ne zna šta da tačno odgovori, ali da se nada da će posle razgovora sa Putinom znati nešto više.

- Ne znam šta da vam kažem. Čekam razgovor sa predsednikom Putinom. Tad ću možda nešto znati. Voleo bih da mogu da obradujem i ljude i sebe, da budem iskren, posle ovih meseci i godina mučenja. Ne znam šta bih vam rekao. Nadam se da ću za dva do tri dana imati neki bolji i precizniji odgovor za vas - rekao je Vučić.

Ranije danas, Vučić je u Njujorku imao razgovore sa predstavnicima najvažnijih evropskih i svetskih zemalja, i te razgovore ocenio je kao dobre za Srbiju.

Podsetimo, Vučić boravi u Njujorku, gde prisustvuje 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Biznis Kurir

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