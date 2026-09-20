"U OKTOBRU, SVAKAKO" Predsednik Vučić o otvaranju brze pruge Beograd - Budimpešta: Sve će nam biti mnogo bliže posle toga, i Beč i Bratislava i Prag
- U oktobru, svakako. Sad, kad u oktobru, nemojte nas da pitate, nego Mađare, mi smo svoj posao završili. Oni imaju testiranje. Nemojte me držati za reč, 4. ili 5. oktobar, to završno kao testiranje. Posle toga, sad kad, to od njih zavisi. Da li 14 dana posle toga ili 7 dana ili— ne znam, ali svakako oktobar. Tako da će nam biti bliži i Beč i Bratislava i Prag, i sve će nam biti mnogo bliže posle toga.
- Što se tiče radova na auto-putevima ka Republici Srpskoj, kaže: Sve se završava sada. I ovo Kuzmin-Sremska Rača, tih 19 kilometara, i ova brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, sve je brzo gotovo. Tako da, jedino nam ostaje od Požege da nastavljamo dalje ka Beloj zemlji, i zatim ka Kotromanu, odnosno ka Višegradu. Sve ide dobro, zaključio je predsednik.
Kurir.rs