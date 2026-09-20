- U oktobru, svakako. Sad, kad u oktobru, nemojte nas da pitate, nego Mađare, mi smo svoj posao završili. Oni imaju testiranje. Nemojte me držati za reč, 4. ili 5. oktobar, to završno kao testiranje. Posle toga, sad kad, to od njih zavisi. Da li 14 dana posle toga ili 7 dana ili— ne znam, ali svakako oktobar. Tako da će nam biti bliži i Beč i Bratislava i Prag, i sve će nam biti mnogo bliže posle toga.