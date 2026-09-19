Slušaj vest

Nova pravila o "sidrenim cenama"od oktobra donose velike promene za hrvatske restorane i kafiće, koji će uz aktuelne cene morati da prikazuju i ranije važeće cene proizvoda.

Kako piše Jutarnji.hr, goveđa supa 3,50 evra, stoji u cenovniku jednog restorana u Hrvatskoj. A odmah sa strane – goveđa supa 3 evra.

E sad, koja je prava cena?

Oni uporniji i opremljeni lupama ispod ove druge, niže cene možda će uspeti da ugledaju informaciju da je važila 10. septembra 2026. godine, što je datum kojeg će se ljudi u Hrvatskoj od oktobra prilično nagledati na menijima restorana i kafića.

Restoran iz uvoda je zasad imaginaran, a zamislili su ga u Hrvatskoj obrtničkoj komori, koja je ovih dana svojim članovima odlučila da pokaže kako će u praksi izgledati najnovija odluka Ministarstva privrede da će se sidrene cene – dakle referentne cene proizvoda koje služe za praćenje poskupljenja – osim u trgovini iskazivati i za sve pružaoce usluga, uključujući i ugostiteljstvo.

Foto: PeopleImages/Shutterstock

Nema izuzetka ni za nove proizvode

Drugim rečima, svi restorani i kafići od 1. oktobra u cenovnicima će za svaki proizvod koji imaju u ponudi, pored trenutne cene, bez izuzetka morati da dopišu i cenu koju je taj proizvod imao na dan 10. septembra 2026. godine.

Apsurd ide i dalje – ako je u pitanju novi proizvod koji 10. septembra nisu imali u ponudi, pored aktuelne cene moraće da dopišu i cenu koju je taj proizvod imao na dan kada su ga uveli u cenovnik, a isto važi i za sve ostale pružaoce usluga kod kojih će situacija biti još komplikovanija.

HOK je za ilustraciju izradio cenovnik imaginarne cvećare čiji vlasnik svakodnevno nabavlja cveće i menja cenu, koji još plastičnije pokazuje bizarnost nove obaveze.

U situaciji u kojoj će takva cvećara, recimo, odlučiti da ponudi ruže po akcijskoj ceni nižoj za 30 odsto, dogodiće se da mora da iskaže čak četiri cene – početnu cenu, potom akcijsku cenu umanjenu za 30 odsto, zatim najnižu cenu u poslednjih 30 dana, te na kraju cenu istog proizvoda na dan 10. septembra 2026. godine.

Tu još nije kraj – ako ugostitelj ispred objekta ima tablu na kojoj kredom ispisuje cene pojedinih jela u ponudi, i na toj će tabli pored redovnih cena morati da iskaže i sidrene, što će zakomplikovati život mnogim pružaocima usluga, ali i potrošačima.

Foto: Shutterstock

Veletrgovci se besramno bogatili

Ugostitelji sa kojima smo razgovarali revoltirani su zbog novih obaveza koje stupaju na snagu s početkom oktobra, a neki među njima najavljuju i moguće kolektivne tužbe.

„Svedočili smo kako su se promenila čak tri ministra privrede koja su pokušala da uvedu red među veletrgovce, koji su besramno podizali marže i bogatili se, a sada kada to nisu uspeli, ugostitelji i ostali pružaoci usluga njihove su kolateralne žrtve“, kazao je Franc Letica, predsednik Udruženja ugostitelja Zagreba, te dodao kako deo zagrebačkih ugostitelja razmišlja o podizanju kolektivne tužbe zbog propisa koji, po njegovom mišljenju, nemaju smisla u ugostiteljskoj delatnosti.

„Vrlo jednostavno – sidrene cene imaju smisla u trgovini koja je za prosečnog potrošača obaveza i koju ne može da izbegne, no ne i u ugostiteljstvu. Niko nije dužan da ide ni na kafu ni na ručak u restoran, to je usluga koju čovek bira da priušti sebi i ne vidimo razlog zašto bismo bili na ovakav način opterećeni dodatnim birokratskim procedurama. Prema novim propisima, ugostitelji su sada dužni da štampaju nove cenovnike, a ja sam lično za to dobio termin 25. oktobra, dakle daleko nakon stupanja na snagu novog propisa“, ljutit je Letica, koji za sve probleme sa inflacijom optužuje trgovce.

Zavisni od ulaznih cena

„Pa kakve to veze ima sa nama? Ugostitelji su zavisni od ulaznih cena veletrgovaca i trgovaca koji su marže poslednjih godina podizali do sramotnih nivoa, nekad i 900 odsto. Svi mi to znamo, pa vidimo kako se menjaju ulazne cene od kojih zavisimo i na koje ne možemo da utičemo“, kazao je ovaj ugostitelj.

Restoran bez konobara Foto: Shutterstock

Restorater Marin Medak takođe naglašava koliko su novi propisi apsurdni.

„Ugostiteljstvo je jedna od najoporezovanijih delatnosti u zemlji i ne vidim nikakav razlog da budemo prisiljeni na ovakvu obavezu. Restoraterstvo nije socijalna usluga da bi nam bila potrebna državna regulacija. Ono što je najapsurdnije od svega jeste činjenica da je ova odluka deo zakona koji se poglavito odnosi na trgovce, pa nije jasno kako su i ugostitelji završili u tome, a pored svega toga država dosad nije napravila nijednu studiju kojom bi dokazala da isticanje sidrenih cena uopšte ima uticaja na inflaciju“, dodao je i izračunao troškove koji ugostiteljstvu slede zbog ovih obaveza.