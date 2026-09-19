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Zabrana će stupiti na snagu 10 dana od zvanične objave i važiće do kraja ove godine, u skladu sa uredbom koju je prošle nedelje potpisao premijer Mihail Mišustin, objavila je novinska agencija Interfax.

Cilj mere je održavanje stabilnog snabdevanja tom hemikalijom za industrijska preduzeća i proizvođače veštačkih đubriva, prenosi Interfax.

Sumporna kiselina je najvažnija kiselina hemijske industrije, a oko polovine svetske proizvodnje koristi se za proizvodnju veštačkih đubriva, navodi se u Hrvatskoj enciklopediji. Upotrebljava se i u industriji veštačkih vlakana i sintetičkih boja, za prečišćavanje naftnih frakcija, kao i u proizvodnji lekova.

Ruski proizvođači sumpornu kiselinu smeju da izvoze u okviru međuvladinih sporazuma ili uz odobrenje premijera ili potpredsednika vlade, prenosi Interfax. Nova zabrana ne odnosi se ni na međunarodne pošiljke u tranzitu.

Krajem juna ruska vlada produžila je do kraja godine i privremenu zabranu izvoza sumpora, koju je uvela još 1. novembra 2025. godine, kako bi stabilizovala domaće snabdevanje za potrebe proizvodnje veštačkih đubriva.

Zbog "kritične situacije" na tržištu ruski proizvođači veštačkih đubriva zatražili su sredinom marta od vlade da privremeno ograniči cene sumpora, koje su snažno porasle i na ruskom i na međunarodnom tržištu zbog nedovoljnog snabdevanja, prenela je tada ruska agencija Interfax reči neimenovanog izvora.

Rusko udruženje proizvođača veštačkih đubriva uputilo je zahtev u februaru, u pismu potpredsedniku vlade Dmitriju Patruševu, rekao je izvor iz udruženja.

Od početka 2025. godine cene sumpora, ključne komponente fosfatnih đubriva, više su nego učetvorostručene, upozorilo je udruženje u pismu.

Sumpor je snažno poskupeo zbog smanjene proizvodnje u Rusiji i Kazahstanu pod uticajem obustave rada postrojenja za preradu gasa i nafte, istaklo je udruženje u pismu, a u takvim uslovima snabdevanje svetskog tržišta je smanjeno.