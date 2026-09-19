Slušaj vest

Vučić je tom prilikom najavio nove investicije u tom gradu, počev od gradnje puteva, pa do rekonstrukcije škole i bolnice.

"Kada vidim kako se obradujete nekom novom putu, uskoro ćete se obradovati i u Velikoj Plani velikim promenama u osnovnoj školi, rekonstruisaćemo srednjoškolski centar, uradićemo i Dom zdravlja jer sve to ćemo da uradimo u najkraćem roku", naveo je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa građanima u Velikoj Plani Foto: Ilija Ilić

Takođe, Vučić je najavio da će uskoro uraditi još puteva.

"Dok sam dolazio ovde video sam da koliko god puteva da smo uradili, već vidim da ima još koji moraju da se urade. Kada uradite nešto onda vas to nešto tera da radite još više. Ništa ne bih mogao bez vaše pomoći i podrške - rekao je Vučić prisutnima.