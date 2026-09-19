Slušaj vest

Vučić je tom prilikom najavio nove investicije u tom gradu, počev od gradnje puteva, pa do rekonstrukcije škole i bolnice.

"Kada vidim kako se obradujete nekom novom putu, uskoro ćete se obradovati i u Velikoj Plani velikim promenama u osnovnoj školi, rekonstruisaćemo srednjoškolski centar, uradićemo i Dom zdravlja jer sve to ćemo da uradimo u najkraćem roku", naveo je Vučić.

Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija etno selo Moravski konaci Velika Plana (2).jpeg
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa građanima u Velikoj Plani Foto: Ilija Ilić

Takođe, Vučić je najavio da će uskoro uraditi još puteva.

"Dok sam dolazio ovde video sam da koliko god puteva da smo uradili, već vidim da ima još koji moraju da se urade. Kada uradite nešto onda vas to nešto tera da radite još više. Ništa ne bih mogao bez vaše pomoći i podrške - rekao je Vučić prisutnima.

Kurir Biznis

Ne propustiteInfoBiz"Nastavljamo snažno da gradimo i dalje" Srbija prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva, Siniša Mali poručio: Sve dok cela zemlja ne bude umrežena
Aleksandar Vučić Dunavski koridor brza saobraćajnica
InfoBizSutra u 12 časova kreće saobraćaj: Vučić otvorio novih 28 kilometara Dunavskog koridora, do Golupca stižemo za sat i 20 minuta
Aleksandar Vučić Dunavski koridor brza saobraćajnica
InfoBizKreću radovi na novom auto-putu "Vožd Karađorđe": Vučić otkrio tačan datum početka izgradnje
Karadjordje autoput.jpg
InfoBizU puteve Osečine biće uloženo šest miliona evra: Vučić najavio završetak radova u Gornjem Crniljevu
Aleksandar Vučić (10).jpeg