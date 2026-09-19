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Građani koji samostalno naručuju izveštaj Kreditnog biroa preko korisničkog portala od sada imaju još jednu mogućnost za plaćanje.

Kako je saopštilo Udruženje banaka Srbije (UBS), usluga je proširena opcijom IPS Skeniraj, koja omogućava brzo plaćanje putem mobilnog bankarstva.

Postupak je jednostavan - korisnik na portalu Kreditnog biroa dobija IPS QR kod, koji potom skenira u aplikaciji svoje mobilne banke i izvršava plaćanje.

Iz UBS-a navode da nova opcija treba da ubrza proces i dodatno olakša korišćenje korisničkog portala Kreditnog biroa. Uvođenje IPS Skeniraj usluge deo je, kako ističu, daljeg unapređenja portala i razvoja bezbednijih i dostupnijih digitalnih usluga za građane i poslovne korisnike.

Šta sve možete da proverite u Kreditnom birou?

Izveštaj Kreditnog biroa sadrži podatke o aktivnim obavezama prema bankama, lizing kompanijama i drugim pružaocima finansijskih usluga.

U njemu se nalaze i podaci o obavezama koje su u međuvremenu zatvorene ili otplaćene, a obuhvaćeni su podaci iz prethodne tri godine.

Na ovaj način građani mogu da provere da li su informacije o njihovim finansijskim obavezama tačne i uredno evidentirane.

Podaci iz Kreditnog biroa značajni su i prilikom odlučivanja banke ili druge finansijske institucije o tome da li će odobriti kredit, kao i pod kojim uslovima.

Važno pre podnošenja zahteva za kredit

Samostalna provera kreditne istorije može biti korisna pre nego što građanin podnese zahtev za kredit ili drugi bankarski proizvod. Na taj način može na vreme da proveri svoje podatke i eventualne nepravilnosti u evidenciji.

Iz UBS-a poručuju da je mogućnost samostalne provere kreditne istorije važna ne samo za one koji trenutno planiraju da apliciraju za neki bankarski proizvod, već i za građane koji žele odgovornije da planiraju svoje finansije.

Nova opcija plaćanja putem IPS Skeniraj tako dodatno pojednostavljuje pristup ovoj usluzi i omogućava korisnicima da ceo postupak obave digitalno, bez dodatnih koraka.