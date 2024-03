NEPLAĆEN RAČUN ZA TELEFON - NIŠTA OD KREDITA? Evo šta pamti Kreditni biro! Ako prekoračite OVAJ ROK, godinama ništa od PARA!

Zbog duga u Kreditnom birou desetine hiljada grđana su bili odbijeni za kredit. Koje sve podatke o kreditnoj istoriji prikuplja biro i da li u nju ulazi evidencija o kašnjenju izmirenja dugovanja prema mobilnom operateru, pitanja su na koja je novinarka Espresa dobila odgovore.

Mnogi se neprijatno iznenade kada dođu u situaciju da im banka odbije zahtev za kredit ili kupovinu na rate. Iako nemaju nikakva konkretna dugovanja, sačeka ih "ne" a bankari neretko ni ne pruže konkretan odgovor zašto su odbijeni za kredit.

Razlog se uglavnom nalazi u Kreditnom birou, odnosno u njihovom izveštaju koji banka zatraži kako bi proverila kreditnu istoriju potencijalnog klijenta.

Kreditni biro je baza podataka koju je napravila i kojom upravlja Udruženje Banaka Srbije tj. sve banke, državni fondovi, lizing kompanije, pojedine agencije...

Kreditni biro u Srbiji vodi pozitivne i negativne podatke. Građani neretko previde činjenicu da Kreditni biro "pamti sve", pa ova istorija ume da bude "burna" i zada prave glavobolje, naročito ako ste kasnili sa uplatama rata prethodnih godina.

Ovo se desilo i čitateljki koja se našla u neprijatnoj situaciji prilikom kupovine bele tehnike na rate preko banke čiji nije klijent. Naime, objasnila je da nema nikakav kredit i da smatra da je njena kreditna istorija uredna. Ipak, kupovina joj nije odobrena iako nije dobila nikakav podatak o dugovanju.

- Želela sam da kupim određene artikle u prodavnici bele tehnike na rate preko banke čiji nisam klijent. To i nije bio preduslov za odobrenje ovakve kupovine, jer se račun pravi na licu mesta u prodavnici a sve uslove sam ispunila. Ipak, procedura nije realizovana jer me banka odbila u procesu apliciranja. Prodavac mi je rekao da mu nije jasno zbog čega, jer je moja lista dugovanja "prazna". Naravno, banka je dobila izveštaj Kreditnog biroa, ali u njemu ništa nije pisalo što bi ukazivalo na to da će procedura uzimanja artikla na rate biti neuspešna. Zanima me da li dugovanje prema mobilnom operateru ulazi u Kreditni biro, jer mi se desilo da sam u jednom periodu kasnila sa uplatom računa. Hvala unapred na odgovoru, napisala nam je zabrinuta i zbunjena čitateljka.

Tragom ovog pitanja, proverili smo najčešće odgovore na nedoumice koje građani imaju kada je u pitanju Kreditni biro.

Odgovore smo pronašli na sajtu Udruženja banaka Srbije:

Koje podatke sadrži Izveštaj Kreditnog biroa?

Za fizička lica izveštaj Kreditnog biroa sadrži podatke o:

* Tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, lizing ugovora, tekućih računa, debitnim i kreditnim karticama i aktiviranim jemstvima;

* Potencijalnim obavezama, kao što su podaci o odobrenim pozajmicama po tekućim računima i datim jemstvima (žirantima) po kreditima drugih građana, pravnih lica i preduzetničkih radnji;

* Neurednosti u izmirivanju dospelih obaveza koja uključuju iznos i vreme trajanja neizmirene obaveze.

Čiji podaci su obuhvaćeni u sistemu Kreditnog biroa? U sistemu Kreditnog biroa su obuhvaćeni podaci o obavezema lica prema pružaocima usluga koji imaju potpisan Ugovor sa UBS po poslovima Kreditnog biroa. Spisak pružalaca usluga čija su potraživanja uključena u sistem KB možete videti ovde. Spisak korisnika izveštaja Kreditnog biroa možete pogledati ovde.

Da li su u Izveštajima Kreditnog biroa dostupni podaci iz prošlosti? Da. U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se pozitivni i negativni podaci o aktivnim uslugama, kao i o uslugama koje su otplaćene ili ugašene u prethodne tri godine.

Koja je namena izveštaja koji koriste banke i drugi pružaoci usluga? Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga preuzimaju izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, lizing ili drugu uslugu. Na osnovu izveštaja dobijenog od Kreditnog biroa, kao i drugih podataka i dokumenata, pružalac usluge procenjuje kreditnu i platežnu sposobnost fizičkog lica.

Kako se definiše neurednost (docnja) građana u izmirivanju obaveza? Aktima koje su doneli osnivači Kreditnog biroa, neurednost odnosno docnja u izmirivanju obaveza građana predstavlja dospelu neizmirenu obavezu od 60 i više dana. Na primer, docnja po kreditu nastaje kada fizičko lice ne izmiri dospelu ratu po osnovu kredita u roku od 60 dana, računajući od dana dospeća rate, ili kada nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ne izmiri u pomenutom roku, računajući od dana nastanka nedozvoljenog prekoračenja.

Kakva je ažurnost u vođenju podataka o fizičkim licima? Postignuta je dnevna ažurnost u vođenju podataka o fizičkim licima, odnosno sve promene izvršene kod banaka i drugih članica Kreditnog biroa u toku dana (novi krediti, otplate postojećih kredita, gašenje računa, izmirena docnja i slično) pružaoci usluga su u obavezi da ažuriraju istog dana. Izvršene promene biće prikazane u izveštaju Kreditnog biroa narednog dana od dana ažuriranja.

Ko donosi odluku o pružanju usluge? Odluka o pružanju usluge u isključivoj je nadležnosti banke odnosno drugog pružaoca usluge.

Koliko ostaju negativni podaci u izveštajima Kreditnog biroa?

Iskazana neurednost se meri brojem dana dospele a neizmirene obaveze, nakon čega će biti evidentirana u izveštajima Kreditnog biroa i iznosi 60 i više dana za fizička lica, a 15 i više dana za pravna lica i preduzetnike. Negativni podaci posebno uključuju: datum nastanka docnje, broj dana docnje, iznos u docnji i maksimalan iznos docnje.

Podaci o uslugama, i pozitivni i negativni, će biti prikazani u izveštajima Kreditnog biroa 3 godine za fizička lica, odnosno 5 godina za pravna lica i preduzetnike, računajući od momenta gašenja usluge odnosno prestanka ugovornog odnosa sa bankom po konkretnoj usluzi.

Automatsko brisanje usluga se vrši poslednjeg dana u mesecu u kome je istekao navedeni rok.

Ono što je naša čitateljka previdela kada je u pitanju njena kreditna istorija jeste da Kreditni biro čuva i evidenciju o kašnjenju izmirenja dugovanja prema mobilnom operateru ukoliko je telefon kupljen na rate.

U ovom "grmu" verovatno "leži zec", odnosno odgovor zašto je banka odbila da omogući kupovinu na rate.

Podsetimo, za tačnost podataka u izveštajima Kreditnog biroa odgovorne su banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga koji su te podatke dostavili i samo oni imaju mogućnost i obavezu da te podatke redovno ažuriraju i isprave, ukoliko se ustanovi da je reč o pogrešnom ili neažurnom podatku.

Podatak u izveštaju Kreditnog biroa može da promeni samo banka odnosno drugi pružalac usluge koji je takav podatak stavio na raspolaganje sistemu Kreditnog biroa.

Zbog toga nas je zanimalo na koji način građani mogu reklamirati pogrešan ili neažuran podatak?

- Mogu da se žale banci. Kreditnom birou izveštaj o dužniku šalju same banke. Dakle, iz banke potiče ta informacija, a u Kreditnom birou se samo informacije prikupljaju na jednom mestu. Ukoliko postoji problem sa netačnim informacijama u Kreditnom birou, dužnik treba da se obrati toj banci koja je taj podatak tamo poslala. Bilo je pravilo, nisam siguran da li još uvek važi, ali kada prođe tri godine, dužnik ima pravo da traži brisanje podataka iz Kreditnog biroa, naveo je Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača "Efektiva" za Espreso.

Kako navode na sajtu UBS-a, u slučaju da je unet pogrešan podatak o obavezama građana kod banaka i drugih pružalaca usluga, predviđena je mogućnost reklamacije koja se podnosi na Zahtevu za ispravku-dopunu, koji se dobija pri izdavanju Ličnog izveštaja.

Zahtev za izmenu podatka podnosi se na obradu i rešavanje reklamacije banci odnosno drugoj clanici Kreditnog biroa, na koju se navedeni podatak i odnosi.

Predviđeni maksimalni rok za ispravku podatka je, kako ističu, 15 dana, ali se u praksi ove izmene vrše najčešće u roku od 1-2 radna dana, ukoliko je zahtev opravdan.

Gde i kako podneti zahtev za dobijanje Ličnog izveštaja? Zahtev za izdavanje Ličnog izveštaja građani mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa i on će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (faksom, mejlom, poštom). Takođe, građanima je omogućeno i preuzimanje Ličnog izveštaja u prostorijama Kreditnog biroa, kao i elektronskim putem preko Portala KB.

Zašto banke ne odobravaju kredite?

Prema pisanju Kamatice, ovo su najčešći razlozi zbog kojih banke odbijaju građane u procesu apliciranja za kredit:

Loša kreditna istorija

Prvi korak koji bankari urade posle osmeha i “dobar dan, izvolite sedite“ jeste da provere vašu kreditnu istoriju. To se radi tako što u Kreditnom birou provere da li imate dugovanje po kreditima i ostalim ostalim bankarskim proizvodima. Na to da li će vam biti odobren kredit, utiče i podatak da li ste nekome žirant za kredit.

Osiguranje stambenog kredita

Stambeni kredit je specifična vrsta bankarske pozajmice. Razlog tome je što otplaćuje na duži vremenski period, koji najčešće traje i po nekoliko decenija. Tu su bankari naročito oprezni, jer u tih nekoliko decenija može da se dogodi da ostanete bez redovnih primanja. Kod oborenja stambenih kredita problem najčešće može da predstavlja adekvatno osiguranje kredita. Drugim rečima, da nekretnina za koju ste se odlučili nema dovoljno veliku vrednost prema bankarskoj proceni. Takođe, problem može da predstavlja i ukoliko nemate učešće za kredit.

Nekorektna finansijska situacija

Ova fraza u bankarskom žargonu znači da bi uplate za kredit prelaziti limite po vašem računu ili kartici i samim tim nagomilati novčane obaveze koje nećete moći da rešite. Ovakva vrsta kašnjenja se evidentira i u Kreditnom birou.

