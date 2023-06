TEŠKO ONOME KO DOSPE NA CRNU LISTU BANKE: Ovo su razlozi zbog kojih mogu da vas odbiju za kredit, jedan je vrlo zanimljiv

Neretko banke odbijaju klijente kada apliciraju za kredit, a postoji dosta faktora zbog kojih banka može da vam uskrati pozajmicu. U bankama još uvek postoje "crne liste", pa se nameće i pitanje koji su to ključni razlozi zbog kojih banka često odbija klijente kada žele da uzmu kredit.

Najčešći razlozi zbog koji vas banka odbija za kredit su: nesigurnost posla, loša kreditna istorija, visina primanja, industrija u kojoj ste zaposleni, rizične delatnostii, ali to najviše zavisi od dve stvari, a to su: poslovna politika banke i kreditna sposobnost.

- Pre svega, najviše zavisi od toga da li ste vi kompatibilan klijent za banku u kojoj aplicirate za kredit. Ono što oni proveravaju jeste industrija u kojoj radite, banka ima svoja istraživanja. Čim pada operativnost industrije u kojoj ste zaposleni oni će vas odbiti za kredit, najbolji primer za to bila je turizam za vreme pandemije korona virusa - kaže Uzelac.

Može da zavisi i od toga odakle su banke, kao na primer da li je to banka iz Evrope ili ne, jer banke na različite načine barataju evrima što se nameće kao razlog, sve zavisi od politike banke. Pored svega navedenog, banke takođe proveravaju koliko zarađujete novca i da li je industrija u kojoj ste trenutno zaposleni pod pritiskom.

Još neki od faktora koji mogu da vas dovedu do "crne liste" su:

1. Dužina zaposlenja

2. Vezanost kompanije i zavisnost za rizična tržišta

3. Istorija klijenta u banci

4. Blokade u banci, ukoliko ste ih imali

5. Kašnjenje u plaćanju

6. Klađene na utakmicu plaćeno direkto sa kartice

Činjenica je da banke imaju svoje "diskreciono pravo" da vam ne kažu zašto su odbile vaš zahtev za kredit. Pre odobrenja, one detaljno proveravaju klijenta, njegove kreditne istorije, ali i sposobnosti. Onog momenta kada banka proceni sposobnost klijenta i da on ispunjava uslove dolazi do odobrenja kredita. Sve provere se vrše uglavnom preko Kreditnog biroa.

Stručnjaci zašto često savetuju, da ako znate da će doći do problema ili mogućih kašnjenja u otplati, da se odmah obratite banci i konsultujete sa njima kako biste dogovorili potencijalni reprogram kredita kroz produženje roka.

Savet je da ako već upražnjavate pomenute kladioničarske aktivnosti plaćajte u kešu, a ne karticom. Što se tiče većeg dela problema, a to su ubeležena kašnjenja u Kreditnom birou - njih morate uvek da predupredite.

kurir.rs/Kamatica