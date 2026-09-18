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Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom i evrodizel i benzin su poskupeli za dva dinara.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 25. septembra 2026.

A kako će se ubuduće kretati cene naftnih derivata zavisiće, pre svega od globalnih geopolitičkih uticaja i cene sirove nafte na svetskom tržištu, ali i od reševanja pitanaja rada Naftne industrije Srbije čija operativna licenca ističe 30. septembra.

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte.

Ona je istakla da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu.

Priprema za grejnu sezonu

"Evo danas je nafta premašila 103 dolara po barelu. To je sigurno rekordni nivo u poslednjih više godina i posledica svih dešavanja na geopolitičkoj sceni. Naravno, mi imamo i naše izazove sa Naftnom industrijom Srbije, tako da, bez obzira na sve te izazove, pripreme za grejnu sezonu su u toku", kazala je ona.

Cena nafte ponovo je prešla 100 dolara za barel, a stručnjak za energetiku Željko Marković kaže za RTS da će dalje kretanje cena, pre svega, zavisiti od situacije na Bliskom istoku i u Rusiji.

Marković ukazuje da su kotacije dizela porasle znatno brže od cene sirove nafte.

- Dizel je važniji za funkcionisanje države od benzina, jer se u većoj meri koristi u industriji i drugim strateškim sektorima, uključujući odbranu - navodi Marković.

Dizel važniji od benzina

Željko Marković rekao je da tržište veoma brzo reaguje na dešavanja, posebno na probleme sa transportom nafte kroz Hormuški moreuz.

"Imali smo neke skokove nafte ranije, pa je onda došlo do nekog smirenja, očekujući rešenje u Hormuškom moreuzu, odnosno na Bliskom istoku. I onda, bukvalno, kako se šta desi, tako berze reaguju“, objašnjava Marković.

Prema njegovim rečima, Saudijska Arabija pokušava da deo transporta ponovo usmeri kroz Ormuski moreuz, ali se situacija sa prolaskom velikih brodova menja iz meseca u mesec. Dodatni problem predstavlja i naftna infrastruktura koja trenutno ne radi, a za njenu popravku, kako kaže, nema zvaničnih procena.