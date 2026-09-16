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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte.

Ona je istakla da su bez obzira na sve izazove u toku pripreme za grejnu sezonu.

"Evo danas je nafta premašila 103 dolara po barelu. To je sigurno rekordni nivo u poslednjih više godina i posledica svih dešavanja na geopolitičkoj sceni. Naravno, mi imamo i naše izazove sa Naftnom industrijom Srbije, tako da, bez obzira na sve te izazove, pripreme za grejnu sezonu su u toku", kazala je ona.

Đedović Handanović je, na uručivanju ugovora za sufinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u Ljigu, rekla da je energetska situacija bila izuzetno kompleksa celo leto zbog niskog vodostaja Dunava, što to je uticalo na određene pripremne radnje za grejnu sezonu.

"Pre svega na primer, dovoz uglja iz Konstance, gde imamo 250.000 tona, ali zbog niskog vodostaja nije istom brzinom moglo da se preveze putem barži sva ta količina. Naravno i uticaja na proizvodnju električne energije, neophodnog obezbeđivanja vode za hlađenje", kazala je Đedović Handanović.

Velike rezerve gasa

Ministarka je naglasila da su rezerve gasa su na izuzetno visokom nivou, odnosno na 692 miliona metara kubnih.

"Što u Banatskom dvoru, što u Mađarskoj, i nastavlja se i dalje obezbeđivanje. Dodatnih količina imamo preko 1,7 miliona tona uglja na deponijama, plus količine koje se dopremaju za sada vozovima iz Konstance, ali očekujemo tokom oktobra da dođe do porasta vodostaja Dunava i da onda mogu barže i te količine brže da prevezu. Cilj nam je dva miliona tona da dostignemo u što kraćem roku", kazala je ministarka.

Kako je rekla, određene količine uglja se dovoze i iz Bara, dok se se iz Kostolca upućuju na deponije u TENT.

"Dodatne količine mazuta takođe su u dopremi na različite lokacije, i on je takođe važan energent za zimu i za zimsku sezonu. Nastavljamo da nadgledamo situaciju: cene, pre svega naftnih derivata, nam ne idu na ruku, i to je problem širi, regionalni, usložen sa temom Naftne industrije Srbije. Samo da građani imaju predstavu, kotacije dizela su prvi put premašile 1.500 dolara po toni, znači dostigle su 1.550 dolara po toni, što je nezapamćen iznos, upravo zbog problema sa rafinerijama u Rusiji, zbog problema sa infrastrukturom na Bliskom istoku, u Persijskom zalivu i to sve stvara pritiske", kazala je ona.

Cene goriva pod kontrolom

Kako kaže, Srbija je morala dodatno da snizi akcize da bi cene goriva bile pod kontrolom.

"Svakako ćemo i velikom količinom rezervi naftnih derivata, pre svega u državnom vlasništvu, a pričamo o oko 270. 000 tona dizela, 57. 000 tona benzina, te rezerve smo značajno uvećali u prethodnom periodu. I sve što smo stavljali na tržište, i prošle i ove godine, smo nadoknadili. Nastavljamo da nadgledamo situaciju, radimo posvećeno, odgovorno na eksterne uticaje", dodala je ona.

Naglasila je da na to država ne može da utiče, ali može da se spremi i da pravi alternativne planove u slučaju dodatnih poremećaja kako bi što bezbolnije premostila izazove.

"Da našim građanima ništa ne fali, kao što je to bio slučaj do sada, bez obzira na sve izazove, nije bilo nikakvih restrikcija ni kada je gorivo u pitanju, ni kada je električna energija u pitanju, a viđali smo ih i u susednim zemljama, i u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji. Nastojaćemo da se odgovorno ponašamo i ubuduće", dodala je ona.