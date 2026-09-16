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Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio je da će mađarski deo brze pruge Beograd - Budimpešta biti podvrgnut testu 3. i 4. oktobra kojim će biti simulirano puno opterećenje. Vozoviće ova dva dana bez putnika satima saobraćati brzinom od 160 kilometara na sat kako bi se testirala bezbednost. Konačna odluka o početku redovnog putničkog saobraćaja između Beograda i Budimpešte biće doneta nakon završetka testa i analize rezultata.

- Nakon višemesečnih ispitivanja, priprema i pregovora, održao sam konsultacije sa svim relevantnim učesnicima u projektu - uključujući predstavnike kineskih i mađarskih kompanija koje grade železničku prugu Budimpešta - Beograd, rukovodioce kinesko-mađarskog zajedničkog preduzeća i kompanije MÁV, kao i zvaničnike nadležnih železničkih organa - napisao je mađarski ministar na društvenim mrežama.

Vitezi je naglasio da se od leta na pruzi kontinuirano sprovode najstrože bezbednosne provere.

- Iako su se tokom ispitivanja pojavili manji problemi i nedostaci - od kojih je većina otklonjena, dok se na nekima još uvek radi - najvažniji ishod današnjeg sastanka je potvrda investitora (MÁV), izvođača radova, operatera (MÁV Infrastructure), nezavisnih stručnjaka i nadležnih organa da nisu otkriveni nikakvi nedostaci koji bi ugrozili bezbednost sistema za upravljanje vozovima, čak ni tokom najiscrpnijih ispitivanja - napisao je Vitezi i istakao:

- S tim u vezi, sledeći korak je sprovođenje simulacionog testa pod punim opterećenjem 3. i 4. oktobra. Tokom tog perioda, vozovi će saobraćati bez putnika, nekoliko sati, brzinom od 160 km/h, prateći red vožnje predviđen za dnevne časove najvećeg saobraćajnog opterećenja. Konačna odluka o planiranom početku prevoza putnika biće doneta nakon završetka testa i analize rezultata - naglasio je on.

Vitezi je istakao da sastanak predstavlja važan korak ka završetku projekta.

- Početak prevoza putnika je sada na vidiku. Međutim, ostajemo dosledni svom osnovnom principu da putnici mogu koristiti novu prugu tek nakon što sve bezbednosne provere daju pozitivne rezultate i nakon što te rezultate potvrde kako nadležni organi, tako i nezavisni stručnjaci. Važno je napomenuti da su objekti za putnike duž pruge 150 i dalje aktivna gradilišta tokom faze ispitivanja, stoga, nikome osim stručnjacima i osoblju koje sprovodi testove nije dozvoljeno prisustvo u tim zonama. Takođe, apelujem na javnost da bude posebno oprezna na putnim prelazima i da prugu prelazi isključivo na za to predviđenim mestima i samo kada svetlosna signalizacija to dozvoljava, naročito imajući u vidu očekivano povećanje broja vozova na ovoj pruzi tokom oktobra - napisao je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi.